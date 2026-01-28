طرح «من شهردارم» در منطقه ۱۱ تهران به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱، مهدی قمی با اشاره به استقبال گسترده شهروندان از طرح «من شهردارم» اظهار کرد: آمار ثبت‌شده در این دوره نشان می‌دهد حدود ۱۰۰ هزار نفر از شهروندان منطقه ۱۱ در فرآیند ثبت نظر و رأی‌دهی مشارکت داشتند که این میزان مشارکت، بیانگر اعتماد عمومی و همراهی مردم با مدیریت شهری است.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، نزدیک به یک‌هزار پروژه در حوزه‌های عمرانی، خدمات شهری، حمل‌ونقل، فرهنگی و آموزشی با محوریت مدارس و محلات توسط شهروندان و جامعه محلی ثبت شد و تمامی این پروژه‌ها پس از طی مراحل بررسی، وارد فرآیند رأی‌گیری مردمی قرار گرفت.

شهردار منطقه ۱۱ با تأکید بر اینکه نتایج حاصل از رأی‌گیری‌های مردمی مبنای برنامه‌ریزی‌های آتی منطقه خواهد بود، تصریح کرد: مشارکت حدود ۱۰۰ هزار نفر در انتخاب پروژه‌های مدارس و محله‌محور، به مدیریت شهری این امکان را می‌دهد که منابع و اعتبارات منطقه بر اساس نیازهای واقعی و اولویت‌های شهروندان تخصیص یابد.

قمی در پایان ضمن قدردانی از مشارکت شهروندان، معلمان، دانش‌آموزان، معتمدین محلی و عوامل اجرایی این طرح، گفت: تداوم اجرای برنامه‌هایی مانند «من شهردارم» نقش مؤثری در تقویت مدیریت شهری مردم‌محور و ارتقای کیفیت زندگی در محلات منطقه ۱۱ خواهد داشت.