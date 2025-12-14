دعوت شهردار منطقه ۱۱ از شهروندان برای مشارکت در طرح «من شهردارم»

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران، با اشاره به اجرای چهارمین دوره طرح «من شهردارم» در سال جاری، از شهروندان این منطقه دعوت کرد تا همچون سال‌های گذشته در تصمیم‌گیری‌های مربوط به محله‌های خود مشارکت فعال داشته باشند.

وی با بیان اینکه این طرح برای چهارمین سال متوالی در منطقه ۱۱ در حال اجراست، گفت: امسال هم چهارمین دوره طرح من شهردارم است و مانند سنوات گذشته از مردم عزیز و شهروندان گرامی تقاضا دارم برای محله‌های خودشان تصمیم‌گیری کنند.

شهردار منطقه ۱۱ تهران با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در بهبود مدیریت شهری افزود: هدف ما این است که بتوانیم با همراهی و نظر مستقیم شهروندان، هر آن چیزی را که مردم عزیز منطقه ۱۱ تهران خواستار آن هستند، با کیفیت مطلوب و در اسرع وقت اجرا کنیم.