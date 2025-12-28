به گزارش خبرنگار مهر، طرح «من شهر دارم» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین الگوهای مشارکت‌محور مدیریت شهری در تهران، طی چهار دوره اجرا توانسته است نقش شهروندان را از ناظر صرف به کنشگر فعال در تصمیم‌سازی‌های شهری ارتقا دهد. این طرح با هدف شناسایی نیازهای واقعی محلات، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و تبدیل ایده‌ها و مطالبات شهروندان به پروژه‌های اجرایی، بستری فراهم کرده است تا رأی و نظر مردم به سرمایه‌ای مؤثر برای توسعه شهری تبدیل شود.

در دوره چهارم اجرای طرح «من شهر دارم»، این فرآیند به مرحله‌ای از بلوغ و پختگی رسیده که نتایج آن به‌صورت ملموس در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و کالبدی شهر قابل مشاهده است؛ به‌گونه‌ای که مشارکت شهروندان، به‌ویژه نخبگان فرهنگی و هنری، نه‌تنها به انتخاب پروژه‌ها محدود نشده، بلکه به شکل‌گیری طرح‌هایی ماندگار همچون پردیس فرهنگی و هنری، توسعه فضاهای هنری و اجرای برنامه‌های اجتماعی اثرگذار انجامیده است.

امروز «من شهر دارم» دیگر صرفاً یک سازوکار رأی‌دهی نیست، بلکه به ابزاری برای هم‌افزایی میان مدیریت شهری، جامعه هنری و شهروندان تبدیل شده است؛ ابزاری که نشان می‌دهد مشارکت آگاهانه مردم می‌تواند مسیر توسعه شهر تهران را در جهت ارتقای کیفیت زندگی، زیبایی‌شناسی شهری و تقویت سرمایه اجتماعی هموار کند.

مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶ تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح «من شهر دارم» در دوره چهارم اجرای خود به مرحله بلوغ و پختگی رسیده است، گفت: امروز «من شهر دارم» به معنای واقعی کلمه شکل گرفته و فرصت‌هایی که در سال گذشته شناسایی شد، اکنون در حال تبدیل شدن به سرمایه‌های ماندگار برای شهر است.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت نخبگان در این طرح افزود: در سال گذشته از ظرفیت نخبگان هنری و فرهنگی استفاده کردیم. جامعه هنری مستقر در خانه سینما، خانه هنرمندان و خانه تئاتر، موضوعات و مطالبات خود را مطرح کردند که نتیجه این مشارکت، تملک ۶۰۰۰ مترمربع زمین در پارک هنرمندان پس از ۲۷ سال بود؛ اقدامی که امروز به شکل‌گیری پردیس تئاتر منجر شده و این مجموعه هم‌اکنون در حال ساخت است.

شهردار منطقه ۶ تهران با تأکید بر اینکه نگاه مدیریت شهری به طرح «من شهر دارم» صرفاً یک نگاه محدود و رأی‌محور نیست، تصریح کرد: ما این طرح را فقط در حد یک رأی نمی‌بینیم. همین یک رأی منجر به شکل‌گیری یک موضوع مهم برای هنرمندان با عنوان پردیس فرهنگی و هنری شد که امروز به مرحله اجرا رسیده است.

وی از جشنواره توسعه سلامت روان به‌عنوان یکی دیگر از دستاوردهای این طرح یاد کرد و گفت: یکی دیگر از اقدامات مهم، جشنواره توسعه سلامت روان بود که استارت آن از سال گذشته و در قالب طرح «من شهر دارم» زده شد و امروز در حال اجراست. این اقدامات نشان می‌دهد که عاملیت هنر در ارتقای زیبایی‌شناسی شهر تهران نقش مؤثری دارد.

شهردار منطقه ۶ تهران ادامه داد: طرحی که سال گذشته در پردیس هنرمندان اجرا شد، با مشارکت نزدیک به ۱۵ هزار نفر همراه بود و شهروندان در آن رأی دادند. این طرح با موفقیت به سرانجام رسید و حتی از رسانه ملی نیز پخش شد.