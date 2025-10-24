انهدام ۲۵ پهپاد اوکراینی در یک ساعت؛ کشته و زخمی شدن ۱۱ نفر در «خرسون»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت دفاع روسیه امروز جمعه اعلام کرد که ۲۵ پهپاد اوکراینی ظرف یک ساعت بر فراز خاک روسیه سرنگون شدند.

فرماندار منطقه مسکو هم تأیید کرد که ۵ نفر در حمله پهپادی اوکراین به یک ساختمان مسکونی در «کراسنوگورسک» زخمی شدند. شهردار مسکو نیز اعلام کرد که نیروهای پدافند هوایی روسیه ۳ پهپاد اوکراینی را که به سمت مسکو در حرکت بودند، سرنگون کردند.

مقام های بلگورود هم از زخمی شدن ۲۱ غیرنظامی در حملات پهپادی اوکراین به این منطقه خبر دادند.

آژانس هوانوردی فدرال روسیه هم اعلام کرد: ترافیک هوایی در فرودگاه‌های دوموددوو و ژوکوفسکی در حومه مسکو به حالت تعلیق درآمد.

در خبری دیگر، وزارت دفاع روسیه تأکید کرد: یک فروند هواپیمای سوخو-۳۰ پرواز آموزشی را در حریم هوایی «کالینینگراد» انجام داد و مرزهای هیچ کشوری را نقض نکرد.

این تحولات در حالی است که آژانس مدیریت اضطراری اوکراین هم از کشته شدن یک نفر کشته و زخمی شدن ۱۰ تن در حمله هوایی روسیه به خرسون خبر داد.