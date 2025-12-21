  1. بین الملل
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۶:۱۴

رئیس اطلاعات آمریکا: روسیه به‌دنبال پرهیز از جنگی گسترده با ناتو است

یک مقام بلندپایه امنیتی آمریکا مدعی شد که روسیه به دنبال آن نیست که با ناتو درگیر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، تولسی گابارد، مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا ادعا کرد: ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که روسیه به‌دنبال اجتناب از یک جنگ گسترده‌تر با ناتو است.

در حالی که خبرهایی از پیشروی ارتش روسیه در خاک اوکراین منتشر می‌شود، گابارد مدعی شد: برآوردهای ما نشان می‌دهد که روسیه در حال حاضر توانایی تهاجم و اشغال کامل اوکراین را ندارد؛ بنابراین چگونه می‌تواند اروپا را مورد تهاجم قرار دهد.

مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا همچنین گفت: حامیان جنگ در ساختار موسوم به دولت پنهان تلاش می‌کنند تا اقدامات رئیس جمهور ترامپ برای برقراری صلح در اوکراین و حتی سراسر اروپا را تضعیف کنند.

    • IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      این هم نوعی عوام فریبی رسانه ایست که خواسته های خود را در قالب فکتها بیان می کنند ترامپ آرزوهای خود را تحت عنوان وقایع رسانه ای می کند اما هیچکدام واقع نمیشوند و می دانند که واقع نخواهند شد پس فقط دنبال بازخوردهای آنها هستند

