به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در آئین آغاز تولید انبوه کشنده جدید GX 560، با اشاره به وضعیت ناوگان حملونقل عمومی کشور گفت: در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار دستگاه کامیون و اتوبوس در کشور وجود دارد که برآوردها نشان میدهد نزدیک به ۶۰ درصد این ناوگان، یعنی حدود ۳۰۰ هزار دستگاه، در سن فرسودگی قرار دارند.
وی ادامه داد: نوسازی این ناوگان، بهویژه با هدف ارتقای ایمنی حملونقل و پیشگیری از وقوع تصادفات، امری بسیار حیاتی و ضروری است.
سردار حسینی افزود: در حال حاضر، ناوگان عمومی اعم از بار و مسافر حدود ۲۵ درصد از کل تصادفات کشور را به خود اختصاص میدهد. اگر بتوانیم در کوتاهترین زمان ممکن ناوگان عمومی را نوسازی کنیم و مهمتر از آن، قابلیتهای نظارتی و کنترلی را نیز توسعه دهیم، قطعاً شاهد کاهش قابل توجه تصادفات خواهیم بود.
وی با اشاره به سامانههای نظارتی توضیح داد: همان سامانههایی که پیشتر در حوزه ناوگان عمومی مسافری مورد استفاده قرار گرفته، باید در ناوگان عمومی بار نیز بهطور کامل اجرا شود. در صورت تحقق این موضوع، بدون تردید حداقل ۲۰ درصد کاهش در تصادفات و جانباختگان خواهیم داشت.
رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه بر لزوم اجرای دقیق قانون هوای پاک تأکید کرد و گفت: امروز بخش مهمی از آلایندههای زیستمحیطی کشور مربوط به خودروهای دیزلی است. این موضوع دو دلیل اصلی دارد؛ نخست، فرسودگی ناوگان و دوم، کیفیت پایین گازوئیل مصرفی که هنوز به سطح استانداردهای مورد انتظار نرسیده است.
سردار حسینی تصریح کرد: بر اساس قانون هوای پاک، وزارت صمت و وزارت نفت موظف شدهاند نسبت به تولید خودرو و سوخت با استاندارد یورو ۶ اقدام کنند. تحقق این الزام قانونی میتواند تأثیر بسیار قابل توجهی در بهبود وضعیت زیستمحیطی، بهویژه در کلانشهرها، داشته باشد و مردم را از شرایط آزاردهنده آلودگی هوا، بهخصوص در ششماهه دوم سال، نجات دهد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد خودروسازان اظهار کرد: بنده هیچگاه اهل مچگیری نبودهام. البته در حوزه تولید خودروهای سواری همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم، بهویژه در زمینه ضربهپذیری، استحکام و ایمنی بدنه.
وی بیان کرد: خوشبختانه با راهاندازی مرکز آزمون تصادف، از این پس با سختگیری بیشتری به سراغ رعایت استانداردهای ایمنی خواهیم رفت تا خودروها از نظر حفظ جان سرنشینان در سطح قابل قبول قرار گیرند.
رئیس پلیس راهور فراجا افزود: در بخش خودروهای تجاری و ناوگان سنگین شامل کامیون و اتوبوس، وضعیت نسبتاً مطلوبی داریم. این بخش از صنعت خودرو کشور به واسطه سابقه همکاری با خودروسازان معتبر جهانی، عملکرد قابل قبولی داشته، هرچند همچنان جای ارتقا و بهبود وجود دارد.
سردار حسینی یکی از مهمترین مشکلات کامیونهای قدیمی را ارتفاع زیاد و نبود حفاظهای ایمنی جانبی و جلو و عقب دانست و گفت: در تصادفات، خودروهای سواری بهراحتی از هر جهت به زیر این کامیونها کشیده میشوند و عملاً متلاشی میشوند.
وی بیان کرد: به همین دلیل، با همکاری سازمان راهداری و وزارت صمت ابلاغ شده است که کامیونهای قدیمی حتماً باید به حفاظهای جانبی و حفاظ جلو و عقب مجهز شوند.
وی ادامه داد: خوشبختانه این نقص در کامیونهای نسل جدید برطرف شده و ارتفاع آنها بهگونهای طراحی شده که میزان آسیب و خسارت در تصادفات کاهش یابد. همانطور که در سالهای گذشته برخی خودروهای سواری ناایمن از خط تولید خارج شدند، در بخش خودروهای تجاری نیز باید این رویکرد دنبال شود.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به برخی مدلها گفت: کامیونهای نسل قدیم مانند بنز ۱۹۲۱، ۱۹۲۴ و ۱۹۲۶ به دلیل ارتفاع غیر استاندارد، در صورت عدم امکان رفع نقص از طریق نصب حفاظ، باید از چرخه تولید خارج شوند. مکاتبات و پیگیریهای لازم در این زمینه از سوی پلیس راهور و سازمان راهداری انجام شده است.
سردار حسینی تأکید کرد: هیچ خودرویی در صورتی که استانداردهای مورد نیاز سازمان ملی استاندارد را دریافت نکند، اجازه تولید نخواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث اخیر اتوبوسها اشاره کرد و گفت: در حادثه اتوبوس اصفهان که منجر به جانباختن ۱۳ نفر از هموطنانمان شد، هنوز علت قطعی حادثه اعلام نشده و منتظر نظر نهایی پزشکی قانونی هستیم. با این حال، ظن نزدیک به یقین وجود دارد که راننده دچار عارضه یا بیماری آنی شده باشد.
رئیس پلیس راهور فراجا درباره نقش خستگی و خوابآلودگی رانندگان در تصادفات نیز گفت: خستگی و خوابآلودگی از جمله مواردی است که کمترین امکان کنترل مستقیم را برای پلیس دارد در دنیا، برخی خودروسازان مطرح به حسگرهایی مجهز شدهاند که در صورت خروج خودرو از کنترل راننده، بهتدریج خودرو را متوقف میکنند، اما تا رسیدن به چنین فناوریهایی در کشور، راه طولانی در پیش داریم.
سردار حسینی خاطرنشان کرد: در این زمینه، بیش از هر چیز با یک مسئولیت فردی و اجتماعی مواجه هستیم. راننده باید زمانی که احساس خستگی میکند، از ادامه رانندگی خودداری کند. این موضوع نه با جریمه و نه با کنترل فیزیکی قابل حل نیست.
وی در پایان توصیه کرد: رانندگان، بهویژه در مسیرهای طولانی، پس از هر دو ساعت رانندگی حداقل ۱۵ دقیقه استراحت کنند و به این توصیه ایمنی بهعنوان یک مسئولیت اجتماعی پایبند باشند.
