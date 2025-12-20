محمودی: ۵۵۰ کیلومتر معابر شهری اراک جهت افزایش ایمنی خط کشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی ظهر شنبه در نشست شورای راهبری کاهش تصادفات استان مرکزی اظهار کرد: در راستای پیادهمحوری و ارتقا ایمنی عابران، ۲۰ چراغ راهنمایی در پنج تقاطع نصب شده و طرحهای پیادهراه نیز در برنامههای آتی مدیریت شهری قرار دارد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری کارخانه شهرداری حدود ۱۴۰ هزار تن آسفالت تولید و در معابر شهری پخش کرده است که به بهبود کیفیت مسیرها و کاهش آسیبهای زیست محیطی کمک شایانی کرده است.
محمودی تصریح کرد: شش نقطه از کمربندی جنوبی اصلاح و ایمنسازی شده و همزمان برنامههای آموزشی ترافیکی برای ۶ هزار دانشآموز و دانشجو اجرا شده است.
وی از نصب ۵۸ دوربین کنترل سرعت در معابر شهری و کمربندی جنوبی خبر داد و افزود: ۳۸ دوربین دیگر برای محدوده مرکزی شهر نیز تا پایان سال نصب و بهرهبرداری خواهد شد.
شهردار اراک تاکید کرد: ۵۰ دستگاه تجهیزات شمارش ترافیک در سطح شهر نصب شده و خطکشی عابر پیاده در ۱۵۰ نقطه و مقابل ۱۸۰ مدرسه برای ارتقا ایمنی دانشآموزان انجام شده است.
محمودی افزود: مشکلات خطکشی برخی معابر شهری در سالهای گذشته با اجرای ۵۵۰ کیلومتر خطکشی امسال برطرف شد و این اقدام به افزایش ایمنی و کاهش تصادفات کمک کرده است.
وی گفت: این طرح با هدف ارتقا ایمنی و بهبود ترافیک شهری و با همکاری پلیس راهور و رعایت استانداردهای بهروز اجرا شده است.
محمودی تصریح کرد: این اقدامات در طول سال جاری ادامه خواهد داشت و همزمان طرحهای جدیدی برای افزایش ایمنی عابران و تسهیل تردد شهری اجرا میشود.
