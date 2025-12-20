  1. استانها
  2. مرکزی
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۹

محمودی: ۵۵۰ کیلومتر معابر شهری اراک جهت افزایش ایمنی خط کشی شد

اراک- شهردار اراک با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال جاری از اجرای ۵۵۰ کیلومتر خط‌کشی معابر شهری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی ظهر شنبه در نشست شورای راهبری کاهش تصادفات استان مرکزی اظهار کرد: در راستای پیاده‌محوری و ارتقا ایمنی عابران، ۲۰ چراغ راهنمایی در پنج تقاطع نصب شده و طرح‌های پیاده‌راه نیز در برنامه‌های آتی مدیریت شهری قرار دارد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری کارخانه شهرداری حدود ۱۴۰ هزار تن آسفالت تولید و در معابر شهری پخش کرده است که به بهبود کیفیت مسیرها و کاهش آسیب‌های زیست محیطی کمک شایانی کرده است.

محمودی تصریح کرد: شش نقطه از کمربندی جنوبی اصلاح و ایمن‌سازی شده و هم‌زمان برنامه‌های آموزشی ترافیکی برای ۶ هزار دانش‌آموز و دانشجو اجرا شده است.

وی از نصب ۵۸ دوربین کنترل سرعت در معابر شهری و کمربندی جنوبی خبر داد و افزود: ۳۸ دوربین دیگر برای محدوده مرکزی شهر نیز تا پایان سال نصب و بهره‌برداری خواهد شد.

شهردار اراک تاکید کرد: ۵۰ دستگاه تجهیزات شمارش ترافیک در سطح شهر نصب شده و خط‌کشی عابر پیاده در ۱۵۰ نقطه و مقابل ۱۸۰ مدرسه برای ارتقا ایمنی دانش‌آموزان انجام شده است.

محمودی افزود: مشکلات خط‌کشی برخی معابر شهری در سال‌های گذشته با اجرای ۵۵۰ کیلومتر خط‌کشی امسال برطرف شد و این اقدام به افزایش ایمنی و کاهش تصادفات کمک کرده است.

وی گفت: این طرح با هدف ارتقا ایمنی و بهبود ترافیک شهری و با همکاری پلیس راهور و رعایت استانداردهای به‌روز اجرا شده است.

محمودی تصریح کرد: این اقدامات در طول سال جاری ادامه خواهد داشت و هم‌زمان طرح‌های جدیدی برای افزایش ایمنی عابران و تسهیل تردد شهری اجرا می‌شود.

