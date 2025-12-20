به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تقی‌خانی در رزمایش طرح زمستانی پلیس راه و دستگاه‌های امدادی استان قزوین ظهر شنبه با قدردانی از همراهی رسانه‌ها اظهار کرد: امیدواریم با تعامل هم‌افزای پلیس و رسانه‌ها، زمستانی کم‌حادثه را در محورهای مواصلاتی استان پشت سر بگذاریم.

وی با تشریح وضعیت راه‌های استان قزوین افزود: این استان دارای بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه و ۲۷ کیلومتر آزادراه است و از نظر طول آزادراه‌ها رتبه سوم کشور را دارد. قزوین به‌عنوان محور مواصلاتی ۱۱ استان و کریدور شمال و غرب به جنوب کشور، روزانه شاهد حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تردد است که در ایام پیک به یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تردد نیز می‌رسد.

فرمانده پلیس راه استان قزوین ادامه داد: با وجود افزایش حدود ۴ درصدی تصادفات در سطح کشور، خوشبختانه در استان قزوین طی ۹ ماهه امسال شاهد کاهش ۱۰ درصدی جان‌باختگان و ۴۱ درصدی مجروحان حوادث رانندگی بوده‌ایم که نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات پیشگیرانه است.

تقی‌خانی عدم توجه به جلو را با سهم ۵۴ درصدی، اصلی‌ترین علت تصادفات عنوان کرد و گفت: استفاده از تلفن همراه، خوردن و آشامیدن حین رانندگی و رانندگی در حالت خستگی از مهم‌ترین مصادیق این تخلف هستند. همچنین بیشترین تصادفات در آزادراه‌ها با سهم ۴۸ درصد رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه ۷۲ درصد خودروهای درگیر تصادفات، سواری هستند، افزود: بر اساس آمار، حدود ۳۸ درصد تصادفات مربوط به خودروی پراید و ۲۸ درصد مربوط به انواع پژو است که البته باید فراوانی این خودروها در نظر گرفته شود.

فرمانده پلیس راه استان قزوین با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین رانندگی گفت: حدود ۴۷ درصد تصادفات استان، تک‌وسیله‌ای است که شامل واژگونی، خروج از جاده یا برخورد با اجسام ثابت می‌شود؛ این آمار نشان می‌دهد اگر رانندگان تنها قوانین را رعایت کنند، می‌توان از نیمی از تصادفات جلوگیری کرد.

تقی‌خانی با اشاره به ترکیب سنی رانندگان مقصر تصریح کرد: بیشترین رانندگان مقصر در بازه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال با ۳۳ درصد و پس از آن ۱۸ تا ۲۴ سال با ۲۵ درصد قرار دارند که ۹۱ درصد آن‌ها مرد هستند.

وی افزود: بیشترین زمان وقوع تصادفات بین ساعت ۱۲ تا ۲۰ و به‌ویژه در بازه ۱۶ تا ۲۲ است و حدود نیمی از تصادفات در ساعات تاریکی هوا رخ می‌دهد؛ موضوعی که ضرورت توسعه سامانه‌های هوشمند کنترل ترافیک را دوچندان می‌کند.

فرمانده پلیس راه استان قزوین با اشاره به آمار متوفیان حوادث رانندگی گفت: ۸۲ درصد جان‌باختگان مرد و ۱۸ درصد زن بوده‌اند و متأسفانه حدود ۵ درصد متوفیان کودکان و ۹ درصد نوجوانان هستند که عمدتاً راکبان موتورسیکلت‌اند و این مسئله نظارت جدی‌تر والدین را می‌طلبد.

تقی‌خانی همچنین به برخوردهای پلیس با تخلفات حادثه‌ساز اشاره کرد و گفت: طی ۹ ماهه امسال بیش از ۸۴۰ هزار تخلف حادثه‌ساز ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش داشته است. همچنین بیش از ۳۵۳ هزار نفر به دلیل عدم استفاده از کمربند ایمنی اعمال قانون شده‌اند.

وی افزود: در این مدت ۹۸۹ هزار تخلف سرعت توسط سامانه‌های هوشمند ثبت شده است و برخلاف تصور عمومی، اغلب این سامانه‌ها سرعت متوسط را کنترل می‌کنند.

فرمانده پلیس راه استان قزوین در پایان از شناسایی و اصلاح ۹ نقطه حادثه‌خیز استان خبر داد و گفت: دو نقطه دیگر نیز در دست اقدام است و شناسایی نقاط جدید حادثه‌خیز با جدیت ادامه خواهد داشت.