به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: با توجه به مراجعات متعدد شهروندان به مراکز خرید جهت خرید شب یلدا همچنین ازدحامی که ممکن است در مقابل بعضی از مراکز تجاری به وجود بیاید، به منظور جلوگیری از ایجاد ترافیک کاذب، حتماً وسیله نقلیه خود را در یک محل امن و مجاز پارک کنند و احیاناً اگر نیاز است یک مسافتی را به صورت پیاده به همراه خانواده تردد کنند که این امر مطلوب‌تر از این است که در مقابل مراکز خرید بخواهند توقف کنند و با انجام این تخلف باعث برهم زدن نظم عمومی، ایمنی شهر و به وجود آوردن ترافیک‌های کاذب شوند.

سردار موسوی پور افزود: با رعایت قوانین و مقررات، ترافیک روان را برای خودمان و سایر شهروندان به ارمغان می‌آوریم چرا که مسئولیت فردی و اجتماعی تک تک ما شهروندان می‌طلبد که با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، انشاالله ترافیک و بی نظمی در شب یلدا وجود نداشته باشد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: با توجه به اینکه شهروندان غالباً در این شب به میهمانی دعوت می‌شوند، (تناول کردن مواد غذایی متنوع) ممکن است در مسیر برگشت منجر به ایجاد خواب آلودگی برای رانندگان عزیز شود، چرا که اگر راننده‌ای خواب آلوده باشد به هیچ عنوان حق راندن وسیله نقلیه را ندارد زیرا با انجام این تخلف جان خود، خانواده و سایر شهروندان را به خطر می‌اندازد.

سردار موسوی پور ادامه داد: لذا از همشهریان‌گرامی تقاضا داریم که در مسیر برگشت، حتماً مدیریت زمان داشته باشند از عجله و شتاب بی مورد برای رسیدن به منزل خودداری کرده، چرا که با رانندگی صحیح، می‌توانند به موقع به محل زندگی خودشان برسند و از استراحت کافی برخوردار باشند تا فردای کاری خوبی را برای خود آغاز کنند.

سردار موسوی پور افزود: و با توجه به پایان مراسم شب یلدا که شهروندان عزیز در کنار خانواده خود سپری کردند، دانشجویان و کسانی که فردای شب یلدا می‌بایستی به محل تحصیل خود مراجعه کنند لذا تقاضا می‌شود در مسیر برگشت با رعایت کلیه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و اجتناب از انجام تخلف، سرعت غیر مجاز، تخطی از سرعت مطمئنه، عدم توجه به جلو و خدای نکرده خستگی و خواب آلودگی باعث نشوند که کام خود و خانواده شأن را بعد از پایان جشن و مراسم، تلخ کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: با توجه به اینکه تعدادی از شهروندان از وسیله نقلیه ناایمنی چون موتورسیکلت استفاده می‌نمایند، لذا خواهشمندیم در مسیر برگشت تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو) استفاده کنند. ولی اگر به ناچار مجبور شدند که از موتورسیکلت «وسیله نقلیه ناایمن» استفاده کنند این نکته مهم را فراموش نکنند که با توجه به برودت هوا و احتمال بروز مشکلات جسمی برای خود و دیگر شهروندان، حتماً با رعایت قوانین و مقررات و استفاده از کلاه ایمنی استاندارد همچنین سالم بودن سیستم چراغ و سیستم روشنایی موتورسیکلت خود، اطمینان حاصل کرده و سپس استفاده کنند و اگر خدای ناکرده وسیله نقلیه شأن دارای عیب و نقص فنی مؤثر است، حتماً قبل از استفاده از موتورسیکلت نسبت به رفع عیب و نقص فنی وسیله نقلیه خودشان اقدام کنند.

سردار موسوی پور افزود: و با توجه به اینکه تقریباً ۴۷ درصد از تصادفات فوتی پایتخت مربوط به گروه موتورسیکلت سواران می‌باشد، می‌طلبد که حتماً موتورسواران عزیز با رعایت قوانین و مقررات همچنین با مدیریت زمان بتوانند شب یلدای خوبی را برای خودشان رقم بزنند.