به گزارش خبرنگار مهر، حنیف عمران‌زاده شنبه شب پس از دیدار تیمش برابر فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران گفت: بازی سختی بود و فولاد تیمی پرمهره با کادر فنی خوب است. به نظر من نتیجه کمی ناعادلانه بود؛ بازیکنان ما چند موقعیت خوب داشتند و خسروی به تنهایی سه فرصت گلزنی داشت، اما متأسفانه روی ضربه ایستگاهی گل خوردیم و در دقایق پایانی نیز گل دوم را دریافت کردیم.

وی افزود: هدف ما این بود که در نیمه دوم با برنامه‌ای که در طول هفته تمرین کرده بودیم، نتیجه را تغییر دهیم، اما بدشانسی مانع شد. در مجموع بازی خوبی بود و هواداران مسابقه‌ای جذاب از هر دو تیم دیدند.

مربی چادرملو درباره اهداف تیم گفت: شاید زود باشد برای پایان فصل رتبه‌ای مشخص کنیم، اما با مدیریت باشگاه هدف‌گذاری انجام شده است. ما بازی به بازی نگاه می‌کنیم؛ این هفته فولاد بود و هفته آینده سپاهان است و امیدواریم بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم و هواداران را خوشحال کنیم.

وی همچنین درباره حاشیه پیش‌آمده توضیح داد: موضوع خاصی نبود، سوءتفاهمی رخ داد. قرار بود فیلمی برای مادر یکی از بازیکنان ارسال شود که اشتباهاً برای تیم فولاد فرستاده شد. اگر ضرری هم بوده، تیم ما متضرر شده و نه فولاد. در نهایت این مسئله بزرگ نیست و نباید بیش از حد به آن پرداخته شود.