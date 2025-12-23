به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله ۹ ماه تا بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، شرایط برنامه ریزی ژاپنی‌ها برای میزبانی این بازی‌ها به گونه‌ای است که انتقاد، نگرانی و حتی اعتراض کشورهای شرکت کننده از جمله ایران را به همراه داشته است به گونه‌ای که اصغر رحیمی سرپرست کاروان ایران می‌گوید که این موضوعات به صورت مکتوب به برگزارکنندگان بازی‌ها اعلام شده است و حتی شورای المپیک آسیا (IOC) هم درجریان گذاشته شده است.

وی با تاکید بر اینکه چالش‌ها و موارد مورد نقد در رابطه بازی‌های آسیایی بسیار زیاد است، می‌گوید بابت انتقادات مطرح شده و درخواست‌های صورت گرفته بابت آنها هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم اما پیگیر هستیم تا نتیجه‌ای قابل اتکا حاصل شود.

چالش‌های اساسی در برنامه ریزی میزبان

اصغر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری نشست هماهنگی که برای سرپرستان کاروان‌های شرکت کننده در بازی‌های آسیایی تشکیل شد، گفت: وقتی برای این نشست و بازدید از اماکن ورزشی به ناگویا سفر داشتیم، متوجه یکسری ایرادات و ضعف‌های اساسی در رابطه با برنامه ریزی میزبان شدیم که قطعاً کشورها و به خصوص کاروان‌های بزرگ مانند ایران را با چالش مواجه خواهد کرد.

ممانعت ژاپنی‌ها برای سفر زودهنگام ورزشکاران

وی به نمونه‌هایی از این ایرادات اشاره کرد و ادامه داد: یکی از موضوعات مورد بحث در مورد زمان اعزام ورزشکاران در هر رشته است. کمیته برگزاری اینگونه تصمیم گرفته که ورزشکاران هر رشته ۲ روز قبل از آغاز رقابت‌های شان به ژاپن سفر کنند که این موضوع با توجه به اختلاف ساعت برای ما عملاً غیر ممکن است. ورزشکاران ما حداقل ۵ روز زودتر باید به ژاپن بروند تا هم از حیث اختلاف ساعت با شرایط جدید سازگار شوند و هم فرصتی برای تمرین در محل بازی‌ها داشته باشد.

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵ به میزبانی ژاپن و در استان آیچی و ناگویا پایتخت این استان برگزار می‌شود

عدم سرویس دهی ژاپنی‌ها در فرودگاه اصلی‌شان

سرپرست کاروان ورزش ایران همچنین به مسئله ترانسفر اشاره داشت و تصریح کرد: «ناریتا» مهمترین و اصلی ترین فرودگاه ژاپن است که در توکیو قرار دارد. با توجه به برگزاری مسابقات در توکیو و مناطق مختلف استان ایچی از جمله ناگویا، برنامه پیشنهادی ما برای اعزام ورزشکاران مان این است که آنها از تهران به دبی و از آنجا به توکیو سفر کنند سپس از توکیو راهی محل برگزاری رقابت رشته‌های خود شوند. این در حالی است که برگزارکنندگان بازی‌ها می‌گویند برنامه‌ای برای سرویس دهی به مسافران بازی‌های آسیایی از فرودگاه ناریتا ندارند. از طرفی برای سفر مستقیم به ناگویا با محدودیت‌های پروازی مواجه هستیم به خصوص که موضوع فقط پرواز نیست، مسائلی مانند انتقال بار هم مطرح است.

عدم اطلاع از شرایط محل اسکان ورزشکاران

رحیمی همچنین با یادآوری نبود دهکده در بازی‌های آسیایی و اسکان ورزشکاران در هتل، کشتی یا ویلا (کانکس) گفت: در جریان نشست هماهنگی سرپرست‌ها، فقط هتل‌های پیش بینی شده معرفی شدند و از آنها بازدید داشتیم. بازدیدی از ویلا یا کشتی نداشتیم، فقط عکسی از آنها ارائه شد که امیدوارکننده نبودند. ویلاها در واقع کانکس‌هایی با ظرفیت ۴ نفر هستند. کشتی هم اصلاً پهلو نگرفته بود که ببینیم چگونه است و در چه شرایطی.

اعتراض مکتوب ایران و عدم واکنش از سوی کمیته برگزاری بازی‌ها

وی با تاکید بر اینکه اینها بخشی از ایرادات وارد به برگزارکنندگان بازی‌های آسیایی و برنامه ریزی آنها برای کشورهای شرکت کننده است، گفت: به صورت مکتوب انتقادات خود را نسبت به این موارد و خیلی موارد دیگر به برگزارکنندگان بازی‌ها اعلام کرده‌ایم. شورای المپیک آسیا را هم در جریان گذاشته‌ایم. البته تا به امروز ازکمیته برگزاری بازی‌ها پاسخی دریافت نکرده‌ایم، این کمیته اعتراضات مان را رد نکرده است اما واکنش مثبتی هم به آنها نداشته است.

اصغر رحیمی سرپرست کاروان ایران تاکید دارد تصمیمات برگزارکنندگان بازی‌های آسیایی در بسیاری موارد چالش برانگیز است

شرایط سخت برای کاروان بزرگ کشورهایی مانند ایران

این مدیر با سابقه ورزشی با بیان اینکه برگزاری بازی‌های آسیایی در این شرایط نگران کننده است، افزود: برای کشورهایی مانند بوتان که با کاروانی جمع و جور در بازی‌ها شرکت می‌کنند، این شرایط خیلی نمی‌تواند مشکل ساز شود اما قطعاً کشورهایی مانند ایران، چین، ازبکستان، هند و … که کاروانی بزرگ در بازی‌های آسیایی دارند، در این شرایط با مشکلات عدیده ای بابت کنترل و مدیریت مواجه می‌شوند.

پیگیری برای راه حل های جایگزین

رحیمی که سرپرستی کاروان ایران در بازی‌های ۲۰۱۶ ریو و ۲۰۱۸ بوینس آیرس جوانان را هم در کارنامه دارد، تصریح کرد: البته در کمیته ملی المپیک بیکار ننشسته‌ایم و به دنبال راه حل های جایگزین برای موانع و مشکلاتی که با آنها مواجه ایم، هستیم اما در برخی موارد خودِ ژاپنی‌ها باید تغییر و بازنگری درتصمیمات شان را داشته باشند.

رایزنی‌های داخلی برای بهینه شدن شرایط اعزام

وی با اشاره به چگونگی سفر اخیر خود به ژاپن گفت: شخصاً از طریق فرودگاه ناریتا به ناگویا رفتم اما اینکه بخواهیم ورزشکاران متعدد که تجهیزات هم همراه شان است را به ناگویا اعزام کنیم و از آنجا با قطار راهی محل‌های دیگر کنیم، واقعاً شرایطی سخت و حتی ناایمن را ایجاد می‌کند. به همین دلیل رایزنی‌هایی با یک شرایط هواپیمایی داخلی آغاز کرده‌ایم تا ببینیم شرایط اعزام را چگونه می‌توانیم بهینه کنیم.

اعزام را کنسل کنیم، بهتر است

دبیر پیشین فدراسیون تکواندو خاطرنشان کرد: شاید اینگونه چالش‌ها را بتوانیم خودمان حل کنیم اما حل و فصل برخی موارد دیگر با خود ِ میزبان است مثل محدودیت در سفر ورزشکاران؛ مثلاً در کشتی، ورزشکاران یک روز از قبل از مسابقه وزن کشی می‌شوند. با این شرایط چطور می‌توانیم تنها دو روز زودتر آنها را راهی کنیم. اگر واقعاً اینگونه باشد که اعزام را کنسل کنیم، بهتر است.

از طرف ایران نسبت به برخی برنامه ریزی های کمیته برگزاری بازی‌های آسیایی اعتراضاتی مطرح شده اما پاسخی دریافت نشده است

دو تکه کردن یک رشته برای اسکان

رحیمی اشاره دوباره ای به محل اسکان ورزشکاران در جریان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ داشت و گفت: اینکه دهکده از فلسفه بازی‌ها خارج شده، به خودیِ خود کار را سخت می‌کند به خصوص که به گزینه‌های معرفی شده برای اسکان و چگونگی برنامه ریزی برای اسکان ورزشکاران هم انتقاداتی وارد است، یکی از انتقادها این است بعضاً فدراسیون‌ها را برای اسکان دو تکه کرده‌اند، مثلاً ورزشکاران مرد والیبال در یک بخش و ورزشکاران زن این رشته در یک بخش دیگر اسکان داده می‌شوند، یا در رشته‌ای مانند دوچرخه سواری، ورزشکاران بر اساس ماده فعالیت شان اسکان داده می‌شود. همین مسئله کار را برای سرپرست و رئیس فدراسیون سخت می‌کند.

اسکان ورزشکاران در فضایی نامتناسب با فیزیک شان

وی به یک موضوع دیگر در رابطه با اسکان ورزشکاران هم اشاره داشت و گفت: کشتی را برای اقامت رشته‌ای مانند وزنه برداری معرفی کرده‌اند. طبق عکس‌هایی که در اختیارمان گذاشته‌اند، در کشتی تخت‌های دو طبقه تعبیه شده است. واقعاً یک وزن بردار مثلاً سنگین وزن چطور باید به طبقه دوم تخت برود؟ دیگر اینکه برای ورزشکاران رشته‌هایی مانند والیبال و بسکتبال که معمولاً قد بلند هستند، کانکس برای اقامت در نظر گرفته شده است در حالی که فضای کانکس‌های خیلی محدود و کوچک است. اصلاً فضاهای انتخابی متناسب با فیزیک ورزشکاران نیست.

فضای کوچک در کانکس‌ها و کشتی که ۵ ستاره نیست

سرپرست کاروان ورزش ایران تاکید کرد: در کانکس‌ها هم طبق عکس‌هایی که دیدیم، فضا خیلی محدود است، فاصله میان تخت‌ها یک وجب است، همان زمان گفتیم که ورزشکاران تجهیزات شان را کجا بگذارند، گفتند زیر تخت درحالیکه فضای زیر کلاً ۱۰ سانتی متر بود. کشتی هم مشخص نیست واقعاً چه شرایطی دارد. در بازی‌های آسیایی قطر هم اسکان برخی ورزشکاران در کشتی بود که اتفاقاً اول خیلی خوشایندشان نبود اما خیلی زود نظرشان تغییر کرد چون آن کشتی در حد هتل پنج ستاره بود. طبق عکسی که ما دیدیم، کشتی که قرار است مسافران ناگویا در آن اقامت داشته باشند، اصلاً در آن حد و اندازه نیست.

تحت فشار گذاشتن شرکت کنندگان و مطالبه پول در قبال تمام کاستی‌ها

وی گفت: علاوه بر همه اینها، انتقادات زیاد دیگری هم به میزبانی ژاپن وارد است که پیگیر آنها هستیم. جالب است که با این شرایط و درحالیکه به پیگیری‌ها و اعتراضات مان پاسخی نمی‌دهند، فقط ما را تحت فشار می‌گذارند که مثلاً زودتر هتل‌های مان را نهایی کنیم و واریزی لازم برای آن را هم داشته باشیم.

مسیر اعزام، زمان اعزام و محل اسکان ورزشکاران از جمله مواردی است که ایران نسبت به آن معترض است

اختلاف داخلی ژاپنی‌ها در آستانه میزبانی بزرگ

موضوع دیگری که اصغر رحیمی درگفتگو با خبرنگار مهر به آن اشاره داشت در رابطه با اختلاف داخلی ژاپنی‌ها بود. وی در این زمینه گفت: بازی‌های آسیایی رویداد بزرگی است که قرار است در ژاپن برگزار شود اما کمیته برگزاری این بازی‌ها با کمیته المپیک ژاپن قطع ارتباط کرده است. آنها گویا اختلافات داخلی دارند و این موضوع هم نگران کننده است.

انتظار این شرایط را از ژاپنی‌ها نداشتیم

وی با اشاره به اینکه ژاپن سال ۲۰۲۰ میزبان بازی‌های المپیک بود، گفت: با وجود پاندمی کرونا، ژاپنی‌ها خیلی خوب آن بازی‌ها را برگزار کردند. آنها قبلاً هم میزبانی‌های قابل قبولی در بازی‌های آسیایی و رویدادهای دیگر داشتند. واقعاً انتظار نمی‌رفت ژاپن برای این بازی‌ها، چنین شرایط ضعیفی داشته باشد.

OCA نگران است

سرپرست کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی با تاکید بر اینکه شورای المپیک آسیا متوجه کاستی‌ها و عملکرد ضعیف ژاپن برای میزبانی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ شده است، گفت: گویا قرار است مقامات OCA نشستی با برگزارکنندگان بازی‌ها داشته باشند. آنها به شدت از شرایط فعلی و اعتراضات کشورها ناراحت و نگران هستند.

روسای فدراسیون‌ها آگاه باشند

اصغر رحیمی در پایان گفت: درهر صورت با این شرایط پیگیر فعالیت‌های مان هستیم. باید بیشتر از همیشه خود را تقویت کنیم تا چالش‌های پیش رو کمتر کنیم و مهمتر اینکه روسای فدراسیون‌ها نقش مهمی در این زمینه دارند. آنها با اطلاع از این شرایط باید آگاهی و اطلاع رسانی لازم به ورزشکاران شان را داشته باشند و همراه کمیته ملی المپیک در اعزامی با کمترین مشکل باشند.

اصغر رحیمی تاکید دارد که در این شرایط روسای فدراسیون‌ها باید آگاه‌تر و همراه‌تر از همیشه با کمیته ملی المپیک باشند