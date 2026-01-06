  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

فرصت دو ماهه فدراسیون‌ها برای معرفی ورزشکاران اعزامی به ناگویا

فرصت دو ماهه فدراسیون‌ها برای معرفی ورزشکاران اعزامی به ناگویا

فدراسیون‌هایی که در فهرست کاروان ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ قرار دارند تا نیمه اسفندماه فرصت دارند تا فهرست اولیه ورزشکاران خود را مشخص و اعلام رسمی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام اولیه کاروان ورزش ایران برای شرکت در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، منوط به ترکیب اولیه ورزشکاران در رشته های مختلف است.

بر این اساس، کمیته ملی المپیک به فدراسیون ها فرصت داده که تا نیمه اسفندسال جاری نسبت به این مهم یعنی اعلام ترکیب اولیه خود (لانگ لیست) اقدام کنند تا طبق آن، ثبت نام اولیه کاروان ورزش ایران برای ناگویا انجام شود.

بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵ (۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶) به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد. استان نایچی و شهرهای مختلف این استان از جمله ناگویا محل برگزاری این دوره بازی ها هستند. البته رقابت های چند رشته هم در توکیو برگزار می شود.

کد خبر 6715055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها