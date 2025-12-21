AFC خبر از راه اندازی لیگ ملت های آسیا داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) بار دیگر تعهد خود را نسبت به تقویت فوتبال تیمهای ملی در سراسر قاره آسیا تأیید و اعلام کرد که در دوره پیشرو قصد دارد لیگ ملتهای آسیا (AFC Nations League) را راهاندازی کند. این اقدام بخشی از تلاشهای مستمر کنفدراسیون برای ارتقای فرصتهای توسعهای برای فدراسیونهای عضو (MAs) و ایجاد چارچوبی ساختاریافته و پایدار برای مسابقات بینالمللی است.
در راستای اصلاحات موفق اخیر در سیستم رقابتهای باشگاهی AFC، این کنفدراسیون به دنبال اجرای ابتکارات راهبردی است که رشد پایدار، توازن رقابتی و تجربه بازیهای ارزشمند را فراهم کند و در عین حال ثبات تقویم مسابقات تیمهای ملی را بهبود ببخشد.
AFC همچنان بر ارائه مسیرهای توسعه باکیفیت و مستمر برای فدراسیونهای عضو خود متمرکز است تا مطابق با چشمانداز بلندمدت خود فوتبال آسیا را پیش ببرد. با این حال، استفاده مؤثر از پنجرههای بینالمللی فیفا روزبهروز دشوارتر شده است؛ محدودیت در دسترسی به حریفان، افزایش هزینههای عملیاتی و پیچیدگیهای لجستیکی، اغلب ارزش ورزشی مسابقات بینالمللی را کاهش میدهد.
این چالشها نیاز به یک چارچوب رقابتی منظم، پیشبینیپذیر و پایدار برای تیمهای ملی را آشکار کرده است. پس از بررسیهای داخلی و مشورت با ذینفعان، کنفدراسیون بهطور اصولی تصمیم گرفته لیگ ملتهای AFC را معرفی کند. هدف این رقابت، تضمین فوتبال بینالمللی منظم و ارزشمند در طول پنجرههای بینالمللی فیفا، ارتقای توازن رقابتی از طریق بازیهای همسطح، بهبود کارایی هزینهها از طریق هماهنگی متمرکز و فراهم کردن مسیرهای پیشرفت واضح برای تیمهای ملی است.
«داتوک سری وینزور جان» دبیرکل AFC در خصوص این ابتکار گفت: لیگ ملتهای AFC گامی مهم در تعهد مستمر ما برای حمایت از توسعه ۴۷ فدراسیون عضو است. با معرفی یک پلتفرم رقابتی ساختاریافته در طول پنجرههای بینالمللی فیفا، با ثبات بیشتر تقویم و انگیزههای ورزشی شفاف، هدف ما تضمین دسترسی مستمر تیمهای ملی به مسابقات باکیفیت در عین رفع چالشهای لجستیکی و هزینهای است.
وی افزود: علاوه بر مزایای ورزشی، ما شاهد علاقه و تقاضای روزافزون شرکای تجاری خود برای یک رقابت سبک لیگ ملتها بودهایم، که جذابیت آن برای هواداران، پخشکنندگان و سایر ذینفعان را نشان میدهد و قابلیت ارائه یک محصول فوتبال بینالمللی جذاب و قابل بازاریابی را دارد.
جزئیات بیشتر درباره فرمت رقابت، جدول زمانی و نحوه اجرا از طریق کمیتههای مربوطه AFC و مشورت با ذینفعان بررسی و در زمان مناسب اعلام خواهد شد.
