به گزارش خبرنگار مهر، جام ملت‌های فوتبال زیر ۲۳ سال آسیا همیشه بستری برای نمایش استعدادهای درخشان قاره بوده است و بازیکنانی که در این تورنمنت خوش درخشیده‌اند، بعدها به مهره‌های کلیدی تیم‌های ملی بزرگسالان و باشگاه‌های معتبر آسیا و حتی اروپا تبدیل شده‌اند.

با نزدیک شدن به هفتمین دوره این رقابت‌ها که از ۶ ژانویه آغاز می‌شود، سایت AFC نگاهی به برخی از بازیکنان بزرگ و شاخصی که در گذشته در این مسابقات درخشیده‌اند، انداخته است.

کاوه رضایی (ایران)

مهاجم ایرانی در سال ۲۰۱۳ با دو گل در تساوی ۳ بر ۳ مقابل ژاپن و هت‌تریک در ۱۸ دقیقه در پیروزی ۳ بر یک مقابل کویت، به صحنه آمد. با وجود پنج گل او ایران نتوانست از گروه سخت خود صعود کند. رضایی با این حال جایزه آقای گل مرحله گروهی را از آن خود کرد و بعدها در لیگ بلژیک بازی کرد و سپس به تراکتور و سپاهان بازگشت و طی سال‌ها چهار گل نیز برای تیم ملی ایران به ثمر رساند.

محمد العویس (عربستان)

در اولین دوره، العویس در چهار بازی ابتدایی عربستان حضور داشت اما مصدومیتی در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل استرالیا پایان کار او را رقم زد. بدون گلر اصلی عربستان نایب قهرمان شد. العویس در جام جهانی ۲۰۲۲ درخشان ظاهر شد و در پیروزی تاریخی ۲ بر یک مقابل آرژانتین به عنوان بازیکن بازی انتخاب شد.

تاکوما آسانو (ژاپن)

آسانو با گلزنی از روی نیمکت، ژاپن را در فینال مقابل کره جنوبی به پیروزی ۳ بر ۲ رساند. او بعدها در باشگاه‌هایی چون اشتوتگارت، پارتیزان بلگراد و بوهوم بازی کرد و در جام جهانی ۲۰۲۲ با گل تاریخی مقابل آلمان توجه جهانیان را جلب کرد.

عمر خریبین (سوریه)

خریبین در ۲۰۱۶ با سه گل، شامل دو گل در پیروزی ۳ بر یک مقابل چین، استعداد خود را نشان داد. او در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۷ برای الهلال ۱۰ گل زد و جایزه بازیکن سال AFC را از آن خود کرد؛ تنها سوری که این عنوان را کسب کرده است.

المعز علی و اکرم عفیف (قطر)

این زوج در سال ۲۰۱۸ درخشش داشتند؛ المعز علی با ۶ گل آقای گل شد و عفیف سه گل زد و یک پاس گل داد. یک سال بعد، هر دو با قطر قهرمان جام ملت‌های آسیا شدند و در دوره‌های بعدی نیز باز هم گل‌ها و پاس‌های کلیدی ارائه کردند.

گوآنگ های (ویتنام)

گل آزاد خیره‌کننده او مقابل ازبکستان در فینال ۲۰۱۸ به «رنگین‌کمان در برف» معروف شد. او پنج گل در مسیر رسیدن ویتنام به فینال زد و بعدها با تیم ملی بزرگسالان و در رقابت‌های AFF موفق بود.

جو گو سونگ (کره جنوبی)

او در جام جهانی ۲۰۲۲ با دو گل سر، گل‌های حیاتی زد. در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا نیز با گل‌هایش کره را قهرمان آسیا کرد.

سوپانات موئانتا (تایلند)

سوپانات جوان‌ترین گلزن تاریخ مسابقات بود و با ۱۷ سال دو گل در پیروزی ۵ بر صفر مقابل بحرین زد و تایلند را به اولین مرحله یک‌چهارم نهایی رساند.

لی کانگ این (کره جنوبی)

لی کانگ این از استعدادهای بزرگ فوتبال جهان است. او تیم کره را در جام جهانی زیر ۲۰ سال ۲۰۱۹ تا نایب قهرمانی هدایت کرد و بعداً در جام جهانی ۲۰۲۲ و بازی‌های آسیایی موفق بود و جایزه بازیکن بین‌المللی AFC ۲۰۲۵ را گرفت.

فیراس البریکان (عربستان)

او در قهرمانی عربستان در ۲۰۲۲ نقش برجسته‌ای داشت و در مراحل حذفی گل‌ها و پاس گل‌های مهمی ارائه کرد و بعداً به تیم ملی در جام جهانی دعوت شد.

علی جاسم (عراق)

جاسم با ۲۱ سال سن، به عنوان یکی از بهترین استعدادهای نوظهور آسیا مطرح شده و آقای گل جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۴ قطر شد و در تیم ملی بزرگسالان نیز نقش مهمی دارد.

رافائل استرویک (اندونزی)

استرویک نیز بازیکن شاخص دیگری است که با ۲۳ سال سن، نقش مهمی در چهارم شدن اندونزی در قطر ۲۰۲۴ داشت و برای تیم ملی بزرگسالان نیز به میدان رفته است.