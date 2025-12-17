استقلال و ساپینتو ۴ هزار دلار جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رأی کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، امروز چهارشنبه ۲۶ آذر اعلام شد که نمایندگان فوتبال ایران با جریمه‌های سنگینی مواجه شدند.

در رأی AFC آمده است:

* در جریان تمرین رسمی تیم فوتبال استقلال ایران در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۲۵ در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ فصل ۲۰۲۵–۲۰۲۶ (پیش از دیدار برابر الوحدات اردن که روز ۵ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شد)، تخلفی از سوی سرمربی این تیم رخ داد.

بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، ریکاردو مانوئل دا سیلوا سا پینتو، سرمربی پرتغالی تیم استقلال، به دلیل رفتاری که «موجب خدشه‌دار شدن شأن و اعتبار فوتبال» تشخیص داده شده، مشمول برخورد انضباطی قرار گرفت. این تخلف مطابق با ماده ۵۰ آئین‌نامه انضباطی و اخلاقی AFC مورد بررسی قرار گرفته است.

در همین راستا، کمیته انضباطی AFC حکم داد که ساپینتو به دلیل نقض بند ۵۰.۱ آئین‌نامه انضباطی و اخلاقی کنفدراسیون فوتبال آسیا، به پرداخت ۲ هزار دلار آمریکا جریمه نقدی محکوم شود.

طبق این رأی، مبلغ جریمه باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رسمی رأی و مطابق با ماده ۱۱.۳ آئین‌نامه انضباطی و اخلاقی AFC پرداخت شود.

* در جریان تمرین رسمی تیم فوتبال استقلال ایران در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۲۵ و در چارچوب مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ فصل ۲۰۲۵–۲۰۲۶ (پیش از دیدار برابر الوحدات اردن که روز ۵ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شد)، تخلفی از سوی یکی از مسئولان این باشگاه به ثبت رسید.

بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، مهدی نوروزخانی، از مسئولان باشگاه استقلال، به دلیل رفتاری که «موجب خدشه‌دار شدن شأن و اعتبار فوتبال» تشخیص داده شده، تحت پیگرد انضباطی قرار گرفت. این تخلف مطابق با ماده ۵۰ آئین‌نامه انضباطی و اخلاقی AFC مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت، کمیته انضباطی AFC اعلام کرد که مهدی نوروزخانی به دلیل نقض بند ۵۰.۱ آئین‌نامه انضباطی و اخلاقی کنفدراسیون فوتبال آسیا، با صدور اخطار رسمی مواجه شده است.

* در جریان دیدار تیم‌های الوحدات اردن و استقلال ایران در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۲۵ و در چارچوب مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ فصل ۲۰۲۵–۲۰۲۶، تخلفی از سوی باشگاه استقلال به ثبت رسید.

بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، افراد منتسب به باشگاه استقلال ایران در جریان این مسابقه، اقدام به وارد کردن خسارت به اموال در محدوده نیمکت تیم کرده‌اند. این تخلف مطابق با ماده ۵۲ آئین‌نامه انضباطی و اخلاقی AFC مورد رسیدگی قرار گرفت.

در نهایت، کمیته انضباطی AFC حکم داد که باشگاه استقلال ایران به دلیل نقض ماده ۵۲ آئین‌نامه انضباطی و اخلاقی کنفدراسیون فوتبال آسیا، به پرداخت ۲ هزار دلار آمریکا جریمه نقدی محکوم شود.

طبق این رأی، مبلغ جریمه باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رسمی رأی و مطابق با ماده ۱۱.۳ آئین‌نامه انضباطی و اخلاقی AFC پرداخت شود.