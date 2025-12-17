به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا آرای خود در رابطه با تیم فوتبال باشگاه تراکتور ایران را منتشر کرد که به شرح زیر است:

* دیدار تراکتور ایران و الشرطه عراق که روز ۳ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شد.

اتهام اول:

تماشاگران منتسب به باشگاه تراکتور حداقل یک مورد مواد آتش‌بازی (فشفشه / مواد محترقه) را در ورزشگاه روشن کردند که مصداق رفتار غیرمجاز است.

همچنین این اقدام تماشاگران باعث بروز آتش‌سوزی در داخل ورزشگاه محل برگزاری مسابقه شد که از مصادیق تخلف انضباطی محسوب می‌شود.

اتهام دوم:

باشگاه تراکتور در انجام تعهدات خود برای:

۱) رعایت و اجرای مقررات ایمنی موجود و اتخاذ تمامی تمهیدات لازم پس از مسابقه، و

۲) حفظ نظم و امنیت در داخل ورزشگاه و اطراف آن

قصور کرده است؛ چرا که تماشاگران این تیم اقدام به روشن کردن حداقل یک مورد مواد آتش‌بازی کردند.

(این سومین تخلف باشگاه تراکتور در بازه زمانی تکرار تخلف محسوب می‌شود.)

احکام صادره:

باشگاه تراکتور ایران به دلیل نقض ماده ۶۵.۱ آئین‌نامه انضباطی و اخلاق AFC، به پرداخت ۳۷ هزار و ۵۰۰ دلار آمریکا جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین این باشگاه به دلیل نقض ماده ۶۴.۱ آئین‌نامه انضباطی و اخلاق AFC، به پرداخت ۷ هزار و ۵۰۰ دلار آمریکا جریمه نقدی محکوم شد.

مجموع جریمه تعیین‌شده به مبلغ ۴۵ هزار دلار آمریکا باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی و مطابق با ماده ۱۱.۳ آئین‌نامه انضباطی و اخلاق AFC پرداخت شود.

* همچنین باشگاه موهان باگان هند به پرداخت ۵۰ هزار و ۷۲۹ دلار آمریکا به‌عنوان جبران خسارت و زیان‌های وارده به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و باشگاه فولاد مبارکه سپاهان ایران محکوم شد.