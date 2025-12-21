از لیگ دو تا نزدیک شدن به لیگ برتر/ پروژه موفق استقلال در فوتبال زنان

به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال زنان ایران در سال‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده و تصمیمات ساختاری کنفدراسیون فوتبال آسیا نقش مهمی در این مسیر ایفا کرده است. بر اساس الزامات AFC تمامی باشگاه‌هایی که به‌صورت حرفه‌ای در فوتبال فعالیت می‌کنند موظف شده‌اند حداقل در یکی از لیگ‌های فوتبال زنان نیز صاحب تیم باشند. همین قانون باعث شد بسیاری از باشگاه‌های ریشه‌دار کشور نگاه جدی‌تری به فوتبال زنان داشته باشند و یکی از مهم‌ترین اتفاقات در این مسیر بازگشت باشگاه استقلال و پرسپولیس به عرصه فوتبال زنان بود.

باشگاه استقلال که سال‌ها در بخش زنان فعالیتی نداشت از فصل گذشته پروژه تیم‌داری در این بخش را به‌صورت رسمی آغاز کرد. آبی‌پوشان پایتخت کار خود را از لیگ دسته دوم شروع کردند و در واقع پس از سال‌ها دوری بار دیگر نام استقلال در رقابت‌های فوتبال زنان دیده شد. شروعی که شاید در ابتدا با تردیدهایی همراه بود اما خیلی زود نشان داد که استقلال با برنامه و هدف‌گذاری مشخص وارد این مسیر شده است.

تیم فوتبال زنان استقلال در نخستین فصل حضور مجدد خود عملکردی قابل توجه از خود به‌جا گذاشت. این تیم از زمان تشکیل دوباره تا امروز ۱۳ مسابقه رسمی را پشت سر گذاشته که حاصل آن ۱۲ پیروزی و تنها یک تساوی بوده است؛ آماری که نشان‌دهنده برتری فنی و ثبات این تیم در رقابت‌هاست. تنها توقف استقلالی‌ها به نخستین بازی‌شان در فصل گذشته بازمی‌گردد؛ دیداری که برابر شمس‌آذر برگزار شد و با نتیجه مساوی به پایان رسید اما این تساوی به‌جای آنکه مانعی در مسیر آبی‌ها باشد به نقطه شروع یک روند موفق تبدیل شد.

شاگردان مریم حسن‌زاده پس از آن مسابقه با قدرت وارد ادامه رقابت‌ها شدند و یکی پس از دیگری رقبای خود را از پیش رو برداشتند. پیروزی مقابل تیم‌هایی چون جعفری مشهد، آراد اسپادانا، خیبر خرم‌آباد، نماینده کرمانشاه، و ذوب‌آهن اصفهان، نشان داد استقلال در سطح بالاتری نسبت به بسیاری از رقبا قرار دارد. این روند موفق ادامه پیدا کرد و آبی‌ها توانستند شهباز فراز صفه، حسن‌زاده ارومیه، نماینده همدان و شبستان رشت را نیز شکست دهند تا کارنامه‌ای کم‌نقص از خود به‌جا بگذارند.

نتایج به‌دست‌آمده باعث شد استقلال فصل گذشته خیلی زود از لیگ دسته دوم عبور کند و جواز حضور در لیگ دسته اول را به‌دست آورد. حالا آبی‌پوشان در فصل جاری لیگ یک نیز یکی از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر به شمار می‌روند. مسابقات لیگ دسته اول فوتبال زنان در دو گروه برگزار می‌شود و طبق دستورالعمل سازمان لیگ دو تیم برتر هر گروه به مرحله پلی‌آف راه پیدا می‌کنند. در این مرحله تیم‌ها به‌صورت ضربدری به مصاف هم می‌روند و تیم‌های برنده علاوه بر حضور در دیدار نهایی سهمیه صعود به لیگ برتر را نیز کسب خواهند کرد.

با توجه به روند رو به رشد تیم فوتبال زنان استقلال و نتایج درخشانی که این تیم در مسیر صعود به‌دست آورده می‌توان شانس آبی‌پوشان برای رسیدن به لیگ برتر را بسیار بالا دانست. در صورت تحقق این صعود که با توجه به شرایط موجود کاملاً محتمل به نظر می‌رسد فصل آینده لیگ برتر فوتبال زنان بدون تردید یکی از جذاب‌ترین و پرهیجان‌ترین دوره‌های خود را تجربه خواهد کرد.

حضور همزمان استقلال و پرسپولیس در بالاترین سطح فوتبال زنان بدون شک توجهات زیادی را به خود جلب خواهد کرد؛ چرا که تقابل این دو تیم همواره در فوتبال ایران نماد هیجان و رقابت بوده و حالا این جذابیت می‌تواند به فوتبال زنان نیز منتقل شود.

پرسپولیس فصل گذشته با قهرمانی در لیگ دسته اول موفق شد به لیگ برتر صعود کند و در فصل جاری در کنار تیم‌هایی چون سپاهان، ملوان و گل‌گهر جزو باشگاه‌هایی است که هم در فوتبال مردان و هم در فوتبال زنان در سطح اول کشور تیم‌داری می‌کنند. استقلال نیز سال گذشته با عبور موفق از لیگ دو گام نخست را محکم برداشته و حالا در آستانه تکمیل این مسیر قرار دارد.