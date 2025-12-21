رضا فیاضی: سینما و تئاتر مسئول دلسوز برای کودک و نوجوان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فیاضی داور بخش نوجوان هفتمین جشنواره تئاتر «شهر»، با اشاره به تمرکز ویژه این دوره از جشنواره بر تئاتر کودک و نوجوان، درباره معیارهای انتخاب آثار در بخش نوجوان گفت: برای من بهعنوان داور بخش نوجوان، مهمترین معیار این است که نمایش حرف مشخصی برای نوجوان داشته باشد نه اینکه اثری صرفاً کودکانه باشد. نوجوان با کودک تفاوت اساسی دارد و مسائل، دغدغهها و معضلات خاص خودش را تجربه میکند.
وی با تأکید بر فقدان شناخت کافی از این گروه سنی افزود: نوجوان در موقعیتی پیچیده قرار دارد؛ نه کاملاً وابسته است و نه استقلال کامل دارد. همین وضعیت باعث میشود ارتباطگیری با او، چه در اجتماع و چه در تئاتر، دشوار باشد. متأسفانه ما در حوزه تئاتر نوجوان آموزش و تجربه منسجمی نداریم و کمتر به این بخش پرداخته شده است.
فیاضی نبود متولی مشخص برای تئاتر کودک و نوجوان را یکی از مشکلات اساسی این حوزه دانست و تصریح کرد: در سینما، تلویزیون و تئاتر، مسئول دلسوز و مشخصی برای کودک و نوجوان وجود ندارد. بارها طرح و ایده ارائه دادهایم، اما یا همکاری نشده یا تعهدات نادیده گرفته شده است. در حالی که باید از تجربه پیشکسوتانی مانند مرضیه برومند، رضا بابک و دیگرانی که سالها در این حوزه کار کردهاند، استفاده شود.
این هنرمند با انتقاد از بیتوجهی به سرمایه انسانی تئاتر کودک و نوجوان ادامه داد: نهتنها همکاری نمیشود، بلکه گاهی احساس میکنیم حتی تمایلی به حضور ما هم وجود ندارد. با این حال ما همچنان امیدواریم، چون دلمان برای این مملکت و نسل آیندهاش میسوزد. من ایده دارم، طرح دارم، اما سالهاست نتوانستهام حتی یک تهیهکننده برای اجرای نمایشنامهای در حوزه کودک و نوجوان پیدا کنم.
فیاضی در بخش دیگری از صحبتهایش، انتظارات خود از هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» را چنین بیان کرد: انتظار دارم آثاری به جشنواره بیایند که پیش از این در شهر خودشان اجرا شده باشند و بازخورد مردمی گرفته باشند. جشنواره باید محلی برای محک زدن آثار باشد، نه تنها نقطه شروع آنها.
وی با اشاره به دغدغه همیشگی هنرمندان این حوزه گفت: ترس ما این است که نمایشی با سختی فراوان تولید شود اما امکان اجرای عمومی پیدا نکند یا اجرای آن بسیار محدود باشد. در حالی که تئاتر کودک و نوجوان ظرفیت جذب مخاطب بسیار گستردهتری نسبت به آنچه اکنون میبینیم، دارد.
داور بخش نوجوان جشنواره با اشاره به وضعیت سالنهای نمایشی در تهران اظهار کرد: در تهران سالنهای مجهز و آمادهای وجود دارد که عملاً بلااستفاده ماندهاند؛ سالنهایی که حتی مگسی هم در آنها پر نمیزند. دردناکتر از این وضعیت، نبود برنامهریزی برای پر کردن این فضاها است.
وی با اشاره به ازسرگیری جشنواره پس از هشت سال توقف گفت: برگزاری دوباره جشنواره اتفاق خوبی است، اما نباید همهچیز به جشنواره محدود شود. اصل ماجرا تداوم اجرا و ارتباط مستمر با مخاطب است. اگر سالنها خالی بمانند، جشنواره هم تأثیر واقعی خود را از دست میدهد.
فیاضی درباره اهمیت جشنواره تئاتر «شهر» و بازنمایی هویت تهران در قالب تئاتر گفت: هشت سال پیش که این جشنواره برگزار میشد، آثار تداوم اجرا داشتند و بهصورت رپرتواری روی صحنه میرفتند. توقف بیسروصدای آن اتفاق تلخی بود اما اگر امروز قرار است دوباره با همان نگاه و ایده احیا شود، قطعاً جای خوشحالی دارد.
وی در پایان تأکید کرد: مهمترین مسئله این است که سالنها خالی نمانند و تماشاگر به تئاتر بازگردد. این اتفاق در حال رخدادن است، پس جشنواره تئاتر «شهر» میتواند نقش مهمی در بازنمایی فرهنگ تهران و ایجاد ارتباط مؤثر با مخاطبان، بهویژه کودکان و نوجوانان، ایفا کند.
هفتمین دوره این جشنواره به دبیری امین اشرفی از ۲۸ آذر تا ۳ دی در تهران در حال برگزاری است.
