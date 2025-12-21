برگزاری اولین «همایش ملی اقتصاد نوآوری و فناوری» در دانشگاه خوارزمی

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن عبداللهی رئیس دانشگاه خوارزمی در نشست خبری برگزاری اولین همایش ملی اقتصاد نوآوری و فناوری که صبح امروز در این دانشگاه برگزار شد گفت: اولین «همایش ملی اقتصاد نوآوری و فناوری» به همت اعضای هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و با همکاری و کمک معاونت فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز سهشنبه ۲ دی در دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این همایش با حضور مسئولان عالیرتبه، سیاستگذاران و متخصصان حوزه فناوری برگزار میشود افزود: همچنان که استحضار دارید، فناوری و نوآوری در تمام عرصههای زندگی بشری ورود پیدا کرده و پذیرفتیم که بسیاری از بخشهای زندگی ما تحت تأثیر فناوری باشد.
رئیس دانشگاه خوارزمی افزود: یک بخش بزرگی از زندگی ما و سیاستهای کلان جامعه، اقتصاد جامعه است و جسته گریخته هم شنیدهایم و هم داریم از این فناوری، حداقلهایی استفاده میکنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر اگر قصد خرید جنسی را داشته باشید به پلتفرم ایرانی و یا خارجی آن مراجعه کرده سفارش داده و هزینه آن را پرداخت میکنید که بخشی از این پرداخت هزینه خود زیر مجموعه اقتصاد دیجیتال است بنابراین ما تا حدودی به زیرمجموعه اقتصاد دیجیتال و استفاده از فناوری نو وارد شدهایم.
وی تصریح کرد: اما نقش دانشگاه در این اقتصاد مد نظر ما چیست؟ ما باید ابعاد و جنبههای مختلف اقتصاد دیجیتال را بازکنیم، اینکه کسب و کار الکترونیکی چیست؟ استفاده از فناوریها نو مانند هوش مصنوعی، بلاک چین و یا واقعیت افزوده و سایر موارد که در دنیا و کشور ما استفاده میشود چیست؟
وی ادامه داد: سهولت ارتباطات بینالمللی که خود یکی از جنبههای اصلی اقتصاد دیجیتال است در این همایش کاملاً شکافته میشود، موانع و چالشهای این موضوع در کشور ایران دراین همایش باز میشود.
عبداللهی افزود: بحث دیگر بحث فرآیندهاست که دیگر باید به صورت خودکار انجام شود خودکارسازی یا اتوماتیک سازی فرایندهایی که در اقتصاد است دیگر به شیوههای دستی و معمول پاسخگو نیست و در مجموع نظر ما نوآوریهایی است که روز به روز نوتر میشوند.
نظر شما