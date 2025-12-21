  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

برگزاری اولین «همایش ملی اقتصاد نوآوری و فناوری» در دانشگاه خوارزمی

برگزاری اولین «همایش ملی اقتصاد نوآوری و فناوری» در دانشگاه خوارزمی

رئیس دانشگاه خوارزمی از برگزاری اولین «همایش ملی اقتصاد نوآوری و فناوری» خبر داد و گفت: این همایش روز سه شنبه دوم دی ماه در دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن عبداللهی رئیس دانشگاه خوارزمی در نشست خبری برگزاری اولین همایش ملی اقتصاد نوآوری و فناوری که صبح امروز در این دانشگاه برگزار شد گفت: اولین «همایش ملی اقتصاد نوآوری و فناوری» به همت اعضای هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و با همکاری و کمک معاونت فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز سه‌شنبه ۲ دی در دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این همایش با حضور مسئولان عالی‌رتبه، سیاست‌گذاران و متخصصان حوزه فناوری برگزار می‌شود افزود: همچنان که استحضار دارید، فناوری و نوآوری در تمام عرصه‌های زندگی بشری ورود پیدا کرده و پذیرفتیم که بسیاری از بخش‌های زندگی ما تحت تأثیر فناوری باشد.

رئیس دانشگاه خوارزمی افزود: یک بخش بزرگی از زندگی ما و سیاست‌های کلان جامعه، اقتصاد جامعه است و جسته گریخته هم شنیده‌ایم و هم داریم از این فناوری، حداقل‌هایی استفاده می‌کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر اگر قصد خرید جنسی را داشته باشید به پلتفرم ایرانی و یا خارجی آن مراجعه کرده سفارش داده و هزینه آن را پرداخت می‌کنید که بخشی از این پرداخت هزینه خود زیر مجموعه اقتصاد دیجیتال است بنابراین ما تا حدودی به زیرمجموعه اقتصاد دیجیتال و استفاده از فناوری نو وارد شده‌ایم.

وی تصریح کرد: اما نقش دانشگاه در این اقتصاد مد نظر ما چیست؟ ما باید ابعاد و جنبه‌های مختلف اقتصاد دیجیتال را بازکنیم، اینکه کسب و کار الکترونیکی چیست؟ استفاده از فناوری‌ها نو مانند هوش مصنوعی، بلاک چین و یا واقعیت افزوده و سایر موارد که در دنیا و کشور ما استفاده می‌شود چیست؟

وی ادامه داد: سهولت ارتباطات بین‌المللی که خود یکی از جنبه‌های اصلی اقتصاد دیجیتال است در این همایش کاملاً شکافته می‌شود، موانع و چالش‌های این موضوع در کشور ایران دراین همایش باز می‌شود.

عبداللهی افزود: بحث دیگر بحث فرآیندهاست که دیگر باید به صورت خودکار انجام شود خودکارسازی یا اتوماتیک سازی فرایندهایی که در اقتصاد است دیگر به شیوه‌های دستی و معمول پاسخگو نیست و در مجموع نظر ما نوآوری‌هایی است که روز به روز نوتر می‌شوند.

کد خبر 6697023
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها