به گزارش خبرنگار مهر، محمد صیادی صبح امروز در نشست خبری اولین «همایش ملی اقتصاد نوآوری و فناوری» که قرار است دوم دی ماه در دانشگاه خوارزمی برگزار شود، گفت: همان طور که مستحضر هستید در انقلاب صنعتی چهارم ما یک باز تعریفی از اقتصاد داریم که اقتصاد را از اقتصاد سنتی به اقتصاد جدید باز تعریف می‌کند، در این تعریف از اقتصاد جدید دو نیروی قدرتمند، فناوری و اقتصاد در هم تنیده می‌شوند.

وی افزود: اهمیت توجه به نوآوری و فناوری و ایجاد و توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری، تقریباً بر همه اساتید و صاحب نظران پوشیده نیست بر همین اساس دانشگاه خوارزمی همت ویژه‌ای داشته است که بتواند از طریق برگزاری همایش‌هایی یک ارتباط و پلی را بین دانشگاه صنعت و سیاست گذار ایجاد کند، همایش ملی اقتصاد نوآوری و فناوری اولین همایش از همایش‌هایی است که وزارت علوم آن را برنامه ریزی کرده است که دوم دی ماه برگزار می‌شود.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی افزود: ما در این همایش چهار پنل تخصصی با موضوعات انرژی، قوانین و اسناد بالادستی، توسعه فناوری و تأمین مالی نوآوری پیش بینی کرده‌ایم.

وی ادامه داد: سه نفر از معاونان وزرا در این همایش حضور خواهند داشت که می‌توان به معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، معاون پژوهش فناوری وزارت نفت و معاون وزارت ارتباطات اشاره کرد. در حال حاضر حدود ۸۴ مقاله به دبیرخانه همایش مذکور ارسال شده است که بعد از پالایش در کمیته علمی ۵۲ مقاله داوری و پذیرش شد. کتابچه همایش نیز تولید شده است

در ادامه حسین امیری دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و دبیر اجرایی همایش مذکور گفت: در طراحی این همایش یک دغدغه اصلی از ابتدای امر وجود داشت این بود که ما همایش را به عنوان مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و در واقع مقالات محدود نکنیم، و به یک فضای گفتگوی واقعی بین دانشگاه، سیاست‌گذار، فعال اقتصادی و رسانه‌ها تبدیل شود و به همین دلیل همایش را به صورت یک رویداد یک روزه طراحی نکردیم و برنامه ریزی ما این است که بعد از همایش همانطور که قبل از همایش نشست‌های خبرگانی داشتیم، انشاالله بعد از همایش این نشست‌های خبرگانی با اصحاب رسانه، پنل‌های خبرگانی ادامه یابد.

وی افزود: مهمترین نکته‌ای که شاید به عنوان خروجی این همایش قابل بهره‌برداری برای جامعه دانشگاهی و جامعه علمی باشد استخراج سرفصل‌های رشته اقتصاد نوآوری و فناوری است.

وی افزود: از منظر اجرایی همایش مخاطب همایش صرفاً جامعه دانشگاهی نیست فعالان حوزه فناوری، رؤسای مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، صندوق‌های پژوهش و فناوری، سی‌بی‌سی‌ها مدیران اجرایی و مدیران تصمیم گیر، رسانه‌ها در طراحی همایش به صورت کامل و جامع دیده شده‌اند به همین ترتیب ساختار پنل‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که گفتگو و تضارب آرا شکل گیرد. از طرفی هدف ما در این همایش این بوده که همایش را به یک فضای گفتگوی زنده سیاستی و اجرایی تبدیل کنیم.