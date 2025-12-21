رشد ۵۰ درصدی آثار در سومین جشنواره علمی شهید چمران گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی‌اصغر تجدد ظهر یکشنبه در آئین اختتامیه این جشنواره با اشاره به استقبال گسترده اساتید و پژوهشگران استان اظهار کرد: سومین دوره جشنواره شهید چمران با حضور اساتید دانشگاه‌ها، رؤسای مراکز علمی، پژوهشگران و اندیشمندان استان برگزار شد و آثار علمی ارزشمندی از سراسر گلستان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

وی با بیان اینکه این جشنواره هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود، افزود: آثار دریافتی در سه گروه آموزشی «علوم پایه و کشاورزی»، «علوم انسانی و هنر» و «فنی و مهندسی» و در پنج محور مقاله، کتاب، طرح‌های پژوهشی، مشاوره‌ها و کرسی‌های نقد و نظریه‌پردازی مورد ارزیابی قرار گرفت.

دبیر جشنواره شهید چمران گلستان خاطرنشان کرد: در این دوره حدود ۴۰۰ اثر علمی به جشنواره ارسال شد که نسبت به دوره دوم رشد ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد و پس از انجام فرآیندهای دقیق داوری، ۱۲ اثر به‌عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند.

تجدد اظهار کرد: آثار منتخب این دوره به جشنواره کشوری شهید چمران که بهمن‌ماه برگزار می‌شود، ارسال خواهد شد و امیدواریم نمایندگان علمی استان گلستان همچون دوره‌های گذشته در سطح ملی نیز بدرخشند و افتخارات ارزشمندی برای استان کسب کنند.

