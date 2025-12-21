  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۷

دستگیری عاملان قتل خانوادگی در گچساران

دستگیری عاملان قتل خانوادگی در گچساران

یاسوج-فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری عاملان قتل خانوادگی در شهرستان گچساران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سهام صالحی گفت: در پی وقوع حادثه قتل در شهرستان گچساران، بلافاصله تیمی مجرب از مأموران پلیس به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه صحت موضوع تأیید و مشخص شد که پدر خانواده در منزل شخصی و در اثر اختلافات خانوادگی، مورد اصابت سلاح گرم قرار گرفته و به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: متهمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازداشت و از آنان ۳ قبضه سلاح گرم و مقادیری مهمات کشف شد.

وی بیان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان به مرجع قضائی منتقل شد.

کد خبر 6696770

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها