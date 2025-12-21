دستگیری عاملان قتل خانوادگی در گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، سهام صالحی گفت: در پی وقوع حادثه قتل در شهرستان گچساران، بلافاصله تیمی مجرب از مأموران پلیس به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه صحت موضوع تأیید و مشخص شد که پدر خانواده در منزل شخصی و در اثر اختلافات خانوادگی، مورد اصابت سلاح گرم قرار گرفته و به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: متهمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازداشت و از آنان ۳ قبضه سلاح گرم و مقادیری مهمات کشف شد.

وی بیان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان به مرجع قضائی منتقل شد.