چهار بازی تیم ملی فوتبال ایران قطعی شد/ «لیونل مسی» نه «رونالدو» شاید!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در حالی مهیای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ می‌شود که قرار گرفتن در گروه G این رقابت‌ها، مسیری کاملاً چالشی را پیش‌روی شاگردان امیر قلعه‌نویی قرار داده است. هم‌گروهی با تیم قدرتمند بلژیک و بازی با مصر و نیوزیلند سبب شده کادر فنی تیم ملی، فاز آماده‌سازی را طراحی کند که بر پایه شبیه‌سازی واقعی شرایط مسابقات جام جهانی طراحی شده است.

چهار بازی تدارکاتی در دو پنجره فیفادی

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تیم ملی ایران تصمیم دارد دو پنجره فیفادی باقیمانده تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ را با برگزاری چهار دیدار تدارکاتی پشت سر بگذارد. این بازی‌ها نه‌تنها برای حفظ آمادگی بدنی بازیکنان، بلکه برای سنجش ساختار تاکتیکی تیم مقابل رقبایی با سبک‌های متفاوت در دستور کار قرار گرفته است.

اردوی اروپایی در نوروز ۱۴۰۵

بدون تردید مهم‌ترین بخش این برنامه، برگزاری اردوی اروپایی تیم ملی در نوروز ۱۴۰۵ خواهد بود. اردویی که طبق برنامه از ۲۸ اسفندماه در تهران آغاز می‌شود و ملی‌پوشان پس از دو روز اقامت و انجام تمرینات اولیه، راهی اروپا خواهند شد. هدف از این اردو، برگزاری دو دیدار دوستانه جدی و قرار گرفتن بازیکنان در شرایطی نزدیک به فضای مسابقات جام جهانی است؛ محکی که می‌تواند نقاط ضعف و قوت تیم را به‌روشنی آشکار کند.

عبور آگاهانه از «نام‌های بزرگ»

قلعه‌نویی پس از مشورت با جمعی از مشاوران فنی خود، به جمع‌بندی مشخصی درباره انتخاب رقیب رسیده است که طی آن پرهیز از بازی‌های صرفاً پرزرق‌وبرق با تیم‌های بزرگ و تمرکز بر تیم‌هایی که بیشترین شباهت تاکتیکی و فیزیکی را به رقبای ایران در گروه G دارند، باشد. این رویکرد باعث می‌شود دیدارهای تدارکاتی، کارکرد فنی واقعی داشته باشند و صرفاً جنبه نمایشی پیدا نکنند.

ادامه بازی‌ها در خردادماه و احتمال دیدار بزرگ اروپایی

برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی به همین‌جا ختم نمی‌شود. طبق اطلاعات موجود، تیم ملی ایران در خردادماه نیز یک دیدار دوستانه دیگر مقابل یک تیم اروپایی برگزار خواهد کرد. علاوه بر این، احتمال انجام یک بازی تدارکاتی دیگر در فاصله کوتاه تا آغاز جام جهانی نیز وجود دارد؛ دیداری که می‌تواند آخرین آزمون جدی شاگردان قلعه‌نویی پیش از ورود به بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان باشد.

اسپانیا و آرژانتین نه اما رونالدو شاید!

پیگیری‌ها نشان می‌دهد با وجود برگزاری دیدار تیم‌های ملی اسپانیا و آرژانتین در هفتم فروردین ماه در استادیوم لوسیل قطر تحت عنوان فینالیسیما (رویارویی دو قهرمان جام ملت‌های آمریکای جنوبی ۲۰۲۴ و قهرمان یورو ۲۰۲۴)، خبری از برگزاری بازی دوستانه یکی از این تیم‌ها با ایران نیست.

با این حال، فدراسیون فوتبال ایران در تلاش است تا زمینه بازی با یکی از ۱۰ تیم برتر رده‌بندی فعلی جهان را طبق خواسته امیر قلعه نویی و در راستای شبیه سازی با تیم ملی بلژیک فراهم کند که این دیدار هم به طور قطعی در قاره اروپا برگزار خواهد شد. دیداری که احتمال دارد با کریس رونالدو و هم تیمی‌هایش در پرتغال برگزار شود در غیر این صورت همچنان گزینه‌های دیگری هم در مکاتبات فدراسیون وجود دارد تا دیداری شبیه به بلژیک فراهم شود.

تصمیماتی که نشان می‌دهد فدراسیون و تیم ملی ایران با نگاهی واقع‌بینانه‌تر نسبت به هیاهوی رسانه‌ای چند ماه قبل، مسیر آماده‌سازی خود برای جام جهانی ۲۰۲۶ را ترسیم کرده است. تمرکز بر شبیه‌سازی شرایط مسابقات با انتخاب هوشمندانه حریفان تدارکاتی همراه بوده است تا قلعه نویی بر تعهد خود مبنی بر صعود این تیم از مرحله گروهی جامه عمل بپوشاند.