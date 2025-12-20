بازیکنان تیم ملی نباید ناراحت شوند/ صعود به مرحله حذفی کار بزرگی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در آستانه یکی از حساس‌ترین دیدارهای خود در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا ۲ قرار دارد. آبی‌پوشان پایتخت در هفته ششم و پایانی مرحله گروهی این رقابت‌ها باید به مصاف تیم المحرق بحرین بروند؛ دیداری که نتیجه آن، تکلیف استقلال برای صعود یا حذف از رقابت‌های آسیایی را مشخص خواهد کرد.

استقلال برای صعود به مرحله حذفی چاره‌ای جز کسب سه امتیاز این مسابقه ندارد و هر نتیجه‌ای غیر از پیروزی، به معنای خداحافظی شاگردان ریکاردو ساپینتو از فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود. همین موضوع باعث شده کادر فنی و بازیکنان استقلال با حساسیت و تمرکز بالایی خود را برای این مسابقه آماده کنند.

در شرایطی که استقلال به دنبال صعود از این مرحله است، غیبت علیرضا کوشکی به دلیل محرومیت، یکی از دغدغه‌های کادر فنی محسوب می‌شود. علاوه بر این، وضعیت چند بازیکن دیگر این تیم نیز به دلیل مصدومیت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و ممکن است ساپینتو در این دیدار مهم، تعدادی از مهره‌های خود را در اختیار نداشته باشد.

با وجود این مشکلات، استقلال امیدوار است با تکیه بر انگیزه بالای بازیکنان، تجربه حضور در دیدارهای حساس آسیایی و حمایت هوادارانش، بتواند از این آزمون دشوار سربلند بیرون بیاید و جواز حضور در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲ را کسب کند.

عبدالله ویسی کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با عملکرد تیم استقلال در فصل جاری اظهار داشت: این تیم در تمامی رقابت‌هایی که حضور داشته، فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. استقلال در ابتدای فصل عملکردی ناامیدکننده داشت اما با گذشت زمان، شرایط این تیم به‌تدریج بهتر شد و آبی‌ها توانستند روند رو به رشدی را از خود نشان دهند.

وی ادامه داد: در حال حاضر اوضاع استقلال مطلوب است و این تیم در شرایط خوبی قرار دارد. یکی از مشکلات اصلی فوتبال ایران، نبود زمین‌های چمن استاندارد و باکیفیت است. اگر زمین‌های مناسب در اختیار تیم‌ها قرار بگیرد، بدون تردید شاهد ارائه فوتبال تماشاگرپسندتری خواهیم بود. متأسفانه کیفیت پایین زمین‌های چمن، یکی از عوامل اصلی افت کیفی مسابقات لیگ برتر محسوب می‌شود.

ویسی در خصوص دیدار حساس استقلال مقابل المحرق بحرین نیز اظهار داشت: اگر بازیکنان استقلال با تمرکز بالا وارد زمین شوند، می‌توانند از این مسابقه به پیروزی برسند. هواداران استقلال در رقابت‌های آسیایی نیاز به شادی دارند و امیدوارم شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که آبی‌ها روز چهارشنبه با دست پر زمین مسابقه را ترک کنند. استقلال توانایی شکست نماینده بحرین را دارد و این موضوع دور از دسترس نیست.

این کارشناس فوتبال همچنین درباره گروه تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ تصریح کرد: اکنون زمان حمایت از بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی است و نباید فضای منفی علیه آنها ایجاد شود. انتقاد در فوتبال طبیعی است، اما تمامی بازیکنان می‌توانند نقش مؤثری در موفقیت تیم ملی ایفا کنند. اعضای تیم ملی نیز نباید از انتقادها ناراحت شوند و باید تمام تمرکز خود را روی موفقیت تیم بگذارند.

وی در پایان گفت: تیم ملی ایران بدون تردید توانایی صعود از مرحله گروهی جام جهانی را دارد. اگر به مرحله حذفی صعود کنیم، کار خارق‌العاده‌ای انجام نداده‌ایم؛ بلکه اگر از گروه صعود نکنیم، می‌توان گفت در جام جهانی کاری از پیش نبرده‌ایم. انتظار صعود وجود دارد و مردم نیز همین انتظار را از تیم ملی دارند.