به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی ایران و بلژیک به‌عنوان یکی از بازی‌های حساس مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، از حالا مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته است.

FOX Sports با انتشار گزارشی در خصوص این مسابقه که طبق برنامه‌ریزی فیفا در چارچوب رقابت‌های گروه G برگزار خواهد شد از تقابل دو تیم که نقش تعیین‌کننده‌ای برای صعود به مرحله بعد دارد، یاد کرد.

بر اساس داده‌های آماری و پیش‌نمایش‌های منتشرشده در Fox Sports، دو تیم از نظر توان تهاجمی و خلق موقعیت، فاصله زیادی با یکدیگر ندارند و جزئیات تاکتیکی می‌تواند سرنوشت بازی را مشخص کند اما در آمار دفاعی شیوه بازی تهاجمی بلژیک به قدری خوب است که می‌تواند هر دفاعی از جمله ایران را با مشکل مواجه کند.

در ادامه این گزارش از مهدی طارمی به عنوان تاثیرگذارترین بازیکن تیم ملی ایران و از «لئاندرو تروسارد» نیز به عنوان مهم‌ترین بازیکن بلژیک یاد شده است. همچنین سردار آزمون، علی قلی زاده و علیرضا جهانبخش جزو دیگر بازیکنان مهم در بین شاگردان امیر قلعه نویی مطرح شده‌اند تا با نفراتی همچون تیبو کورتوا، بتشوایی، آلدرویرد و آدامو اونانا بازی نفس گیری را انجام دهد.

بر اساس اعلام فیفا؛ زمان و محل برگزاری سه بازی تیم ملی ایران در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل تیم‌های نیوزیلند، بلژیک و مصر به شرح زیر است:

بازی اول: ایران - نیوزیلند

ساعت ۴:۳۰ صبح روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد به وقت تهران - ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس

بازی دوم: بلژیک - ایران

ساعت ۲۲:۳۰ روز یکشنبه ۳۱ خرداد به وقت تهران - ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس

بازی سوم: مصر - ایران

ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه ۶ تیر به وقت تهران - ورزشگاه لومن‌فیلد سیاتل