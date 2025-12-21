علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از بروز تصادف در جاده دامغان به چشمه علی خبر داد و بیان کرد: یک دستگاه kmc و کامیون در این تصادف با هم‌برخورد کردند.

وی با بیان اینکه این حادثه منجر به واژگونی کامیون شد، افزود: تیم‌های امدادی بلافاصله به صحنه اعزام شدند.

معاون امداد و نجان هلال احمر استان سمنان گفت: این تصادف در کیلومتر پنج جاده دامغان فولادمحله رخ داد.

باغبان با بیان اینکه این تصادف یک کشته و یک زخمی برجای گذاشت، گفت: نجاتگران هلال احمر پس از رهاسازی فرد فوتی، مصدوم با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی انتقال و پیکر فرد فوتی را تحویل عوامل انتظامی دادند.