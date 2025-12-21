فوت۱۳۰ نفر در محورهای برون شهری کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا پیمانجو در نشست کارگروه تصادفات کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کاهش ۱۶.۵ درصدی تلفات فوتی حوادث رانندگی در محورهای برون‌شهری استان، افزود: در هشت ماهه سال گذشته ۱۵۵ نفر در حوادث رانندگی محورهای برون شهری جان خود را از دست دادند که این آمار در هشت ماه امسال با کاهش ۲۵ نفری به ۱۳۰ نفر رسید.

وی با اشاره به کاهش ۲ درصدی تردد از محورهای استان در هشت ماهه امسال از افزایش ۱۷.۷ درصدی تخلفات رانندگی طی این ایام خبر داد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کاهش ۳۸ درصدی تصادفات جرحی و افزایش ۱۵ درصدی تصادفات خسارتی، ادامه داد: در مجموعه تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی کاهش ۵ درصدی داشته است.

وی از کاهش ۲۳ درصدی فوتی‌ها در صحنه تصادفات از ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: تعداد فوت شدگان در مسیر ۱۶ درصد کاهش داشته، ضمن اینکه شاهد کاهش ۳۶ درصدی مصدومان حوادث رانندگی هستیم.

پیمانجو با اشاره به اینکه بیشترین تلفات و حوادث رانندگی در محور دهدشت-بهبهان و یاسوج-شیراز رخ داد، گفت: ۲۴ درصد تصادفات رانندگی مربوط به محور یاسوج-اصفهان، ۲۵ درصد محور یاسوج-شیراز، ۱۴ درصد محور گچساران-شیراز، ۲۹ درصد محور دهدشت-بهبهان، ۳ درصد محور یاسوج-اقلید و ۴ درصد حوادث مربوط به محور بهمئی- بهبهان است.

وی با بیان اینکه بیشترین تصادفات در حد فاصل ساعت ۱۸ تا ۲۰ رخ داده است، بیان کرد: ۷.۶۵ درصد تصادفات مربوط به عابر پیاده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: همچنین ۵۰.۸۳ درصد از تصادفات از نوع واژگونی و خروج از جاده بوده است.

وی با بیان اینکه بیشترین عامل تصادفات تخطی از سرعت مطمئنه و تجاوز از سرعت مقرر با ۴۸.۲۷ درصد است، اضافه کرد: ضمن اینکه ۸۲.۲۳ درصد تصادفات مربوط به خودروی سواری است.