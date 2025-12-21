به گزارش خبرنگار مهر، پژمان قراییان غروب یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه در محل دانشگاه علوم پزشکی سمنان از فعالیت ۳۴ پایگاه اورژانس در طرح زمستانه اورژانس خبر داد و اظهار داشت: پنج موتور آمبولانس، یک اتوبوس آمبولانس و اورژانس هوایی فعال برای خدمت به مردم آماده است.

وی پر مأموریت ترین پایگاه را ایوانکی معرفی کرد و افزود: ساخت هفت پایگاه اورژانس طبق مصوبه وزارت بهداشت در دستور کار قرار دارد.

رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سمنان ساخت پایگاه را منوط به واگذاری ۳۰۰ الی ۴۰۰ متر مربع زمین دانست و ادامه داد: ساخت پایگاه محور گرمسار- قم، عبدل آباد سرخه و مسکن مهر و شهرک روزیه سمنان به همین دلیل واگذاری زمین و موضوع جمعیت مسکوت مانده است.

قراییان با بیان اینکه بیشترین حوادث از نوع ترافیکی است، تصریح کرد: طی سال جاری مأموریت‌های ترافیکی ۱۱ درصد و فوتی‌ها ۱۴ کاهش و در مصدومان هشت درصد و اعزامی‌ها به بیمارستان هفت درصد افزایش وجود دارد.

وی تعداد تصادفات را از فروردین تا آذر سال گذشته را شش هزار و ۳۲۰ مورد عنوان کرد و افزود: از این تعداد تصادف طی بازه مذکور هشت هزار و ۷۰۰ نفر مصدوم و ۷۸ نفر جان باختند.

رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سمنان ادامه داد: این آمار طی سال جاری پنج هزار و ۶۳۴ مورد بود که ۶۷ نفر طی آن جان باختند.

قراییان موضوع تصادفات را نه صرف توصیه به رانندگان بلکه مطالبه گری عمومی از ناحیه خودروسازان دانست و تصریح کرد: برای نجات انسان‌ها علاوه بر دو مورد فوق، بهبود جاده‌ها و توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش آگاهی عمومی نیز نیاز است.

وی زمان رسیدن آمبولانس را در شهرها میانگین هشت دقیقه و جاده‌ها ۱۲ دقیقه عنوان کرد و افزود: اورژانس در کمترین زمان ممکن به مصدومان رسیده و امداد رسانی انجام گرفته است.

رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از ثبت ۵۴ مورد مسمومیت منوکسید کربن طی سه ماهه پاییز سال گذشته خبر داد و در ادامه گفت: این آمار طی سال جاری ۱۷ مورد بوده است.