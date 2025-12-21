۵۸ درصد تلفات حوادث رانندگی کهگیلویه و بویراحمد در دو محور

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر یکشنبه در کارگروه تصادفات کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور به استان، اظهار کرد: از مجموع اعتبارات مصوب در این سفر، سهم بخش راه بیش از ۱۳.۷۵ همت بوده که توزیع این اعتبار منطبق بر مسیرهای پرحادثه است.

وی کاهش فوتی‌های حوادث رانندگی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را ۱۶ درصد عنوان کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم قانون محوری بیان کرد: تمام موارد حوزه ترافیک باید در این شورا با نظر و حضور همه ذی‌نفعان، بررسی، پیگیری و اجرایی شود و قانون باید ملاک عمل باشد.

کاهش ۲ درصدی تردد در محورهای مواصلاتی استان

وی با بیان اینکه، امسال شاهد کاهش ۲ درصدی تردد نسبت به دوره مشابه پارسال هستیم، بیان کرد: ۹۵ درصد ترددها مربوط به خودروهای سواری و وانت است، لذا باید تمرکز نظارتی، سیاست‌گذاری و اقدامات رفتاری بر این بخش باشد، البته نظارت بر خودروهای سنگین فراموش نشود.

رحمانی افزود: سرعت و سبقت غیرمجاز و استفاده نکردن از کمربند در مجموع عامل ۸۲ درصد تخلفات اعلام شده است.

وی تاکید کرد: با اقدامات رفتاری، تبلیغاتی و آگاه‌سازی درباره این سه موضوع با شدت بیشتری اقدام شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه در شش ماهه اول سال گذشته تصادفات رانندگی ۱۹.۵ درصد کاهش داشته است، ابراز کرد: این آمار در هشت ماهه امسال به ۱۶ درصد رسید و در ایام نوروز نیز کاهش ۵۸ درصدی داشتیم.

وی تأکید کرد: در مجموع ۵۸ درصد تصادفات رانندگی مربوط به دو محور یاسوج-شیراز و دهدشت-بهبهان با راه‌های فرعی آن است، باید اقدامات ایمن‌سازی با قوت دنبال شود.

اختصاص بیش از ۴ هزار میلیارد تومان برای چهار خطه کردن محور دهدشت-بهبهان

رحمانی با اشاره به برنامه‌های استان برای ایمن سازی محور دهدشت-بهبهان گفت: چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای این محور تعریف و چهار خطه کردن این محور با ۳۲ کیلومتر در دستور کار است.

وی افزود: بیشترین تصادفات در ساعت ۱۸ تا ۲۰ بوده که هشداری برای افزایش مراقبت‌ها در شروع شب است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: ۴۸ درصد تصادفات، سرعت غیرمجاز، ۸۲ درصد تصادفات خودروی سواری، ۷.۸ درصد موتورسیکلت، ۳ درصد کامیون و کشنده و ۴ درصد وانت است.

وی تاکید کرد: این آمار جهت‌گیری لازم برای آموزش رانندگان و نظارت هدفمند را مشخص می‌کند.

رحمانی با تأکید ویژه بر ایمنی حمل و نقل عمومی و نظارت سختگیرانه گفت: باید تمهیدات جدی برای نظارت بر کیفیت و ایمنی اتوبوس‌ها از جمله معاینات فنی، سیستم ترمز، روشنایی، ایمنی بدنه و تجهیزات اعلام خطر اتخاذ شود.

وی به دو مورد واژگونی اتوبوس در هفته‌های اخیر در اصفهان و در کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و گفت: این تصادفات منجر به مصدومیت بیش از ۳۰ نفر شد که هشدارها در این خصوص جدی است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید به اینکه، استقرار سامانه پایش هوشمند برای کنترل سرعت و وضعیت فنی اتوبوس‌ها در طول سفر الزامی است، گفت: خوشبختانه از ۵۷ سامانه هدف، ۲۱ سامانه فعال بوده، ۱۰ سامانه اضافه شد و برای ۴۴ سامانه قرارداد منعقد تا پوشش کاملی بر جاده‌های اصلی برون‌شهری ایجاد شود.

اختصاص ۳۲۱ میلیارد تومان به دهیاری‌های استان

وی با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت قانون ارزش افزوده، مبلغ ۳۲۱ میلیارد تومان به استان اختصاص یافته که به زودی واریز می‌شود، تصریح کرد: سهم شهرها ۲۰۲ میلیارد، تومان، مناطق عشایری ۱۱ میلیارد تومان، روستاهای فاقد دهیاری ۱۴ میلیارد تومان و روستاهای دارای دهیاری ۹۴ میلیارد تومان است.

رحمانی اضافه کرد: با همت جمعی، قطعاً شاهد تثبیت و بهبود شاخص‌های مثبت و کاهش شاخص‌های نگران کننده در حوزه ایمنی راه‌ها خواهیم بود.