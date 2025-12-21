به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن حسینی راد عصر یکشنبه در کارگروه تصادفات کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۰ فقره تصادف فوتی منجر به جانباختن ۱۱ نفر شد، اظهار کرد: متأسفانه در ۹ ماهه نخست امسال آمار تصادفات منجر به فوت به ۲۸ فقره با ۳۰ نفر جان باخته رسید که افزایشی ۱۷۳ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را نشان میدهد.
وی الحاق برخی روستاهای پیرامونی به محدوده شهرها را یکی از عوامل تصادفات شهری در یاسوج عنوان کرد، افزود: زیرساختهای ترافیکی در این مناطق فراهم نشده زیرا ۱۲ مورد از فوتیهای ثبتشده مربوط به این نقاط است.
رئیس پلیس راهور کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه افزایشها تنها در بخش فوتیها متمرکز است، گفت: در شاخصهای دیگر شاهد بهبود هستیم بهطوریکه در تعداد کلی تصادفات ۲۱ درصد و در تعداد مصدومان نیز ۱۸ درصد کاهش داشتهایم، اما درمجموع، آمار تصادفات درونشهری ۲۹ درصد افزایش یافته است.
وی اجرای طرحهای انضباطبخشی، ساماندهی خودروهای فرسوده و کاربراتوری بهدلیل آلایندگی و مشکلات فنی را از عوامل بی نظمی در ترافیک شهر یاسوج برشمرد.
افزایش ۳۸ درصدی تخلفات حادثه ساز برون شهری در کهگیلویه و بویراحمد
سرهنگ حسینی با اشاره به بخش برخورد پلیس و دستگاه قضائی با تخلفات حادثهساز، گفت: در سال گذشته ۳۷ هزار و ۸۲۸ فقره پرونده تشکیلشد که این تعداد به ۵۱ هزار و ۹۷۱ فقره در ۹ ماهه امسال، افزایشی ۳۸ درصدی را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۳ هزار و ۴۵۵ دستگاه خودرو متوقف شد، افزود: این میزان در ۹ ماهه سال جاری به ۵ هزار و ۲۸ خودرو در سال جاری رسیده و رشد ۴۵ درصدی را نشان میدهد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همچنین از رشد ۱۹ درصدی در برخورد با تخلفات در محدوده شهرها خبر داد و اظهار کرد: بخش قابلتوجهی از توان نیروی انسانی پلیس صرف ارائه خدمات ترافیکی و اجرای طرحهای عملیاتی در معابر و بلوارهای اصلی شهرها میشود.
شناسایی ۱۰ نقطه حادثه خیز در مناطق شهری استان
وی با اشاره به شناسایی ۱۰ نقطه حادثه خیز درون شهری در مرکز استان، گفت: نقاط حادثه خیز از ۳۵ مورد درون شهری به ۱۰ نقطه کاهش یافت که بلوار شهید هرمزپوز، بلوار شهید قرنی، بلوار مادوان، بلوار ارم، پل سوم بشار و بلوار رجاء نقاط حادثهخیز درون شهری است.
سرهنگ حسینی از نصب ۱۲ دستگاه دوربین کنترل ترافیک با همکاری شهرداری یاسوج در آینده نزدیک خبر داد.
