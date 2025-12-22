تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه، شهادت ۲۰ نفر در اثر تخریب منازل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، بالگردهای نظامی رژیم صهیونیستی از ساعتی پیش حمله و تیراندازی به مناطق فلسطینی نشین در شمال شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه را از سر گرفتند. بر اساس این گزارش بالگردهای نظامی اسرائیل در شرق اردوگاه البریج و المغازی در مرکز نوار غزه نیز اقدام به تیراندازی کردند.

ارتش اسرائیل همچنین عملیات تخریب گسترده‌ای را در شرق محله الزیتون در شرق شهر غزه دنبال می‌کند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی نیز ساعتی پیش در چندین نوبت حملاتی را در شهر رفح در جنوب نوار غزه انجام دادند.

حمله هوایی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در منطقه شرق خان یونس واقع در جنوب نوار غزه نیز تداوم داشته است. از میزان تلفات احتمالی این حملات اخباری منتشر نشده است.

از سوی دیگر، اداره دفاع مدنی غزه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲۰ نفر در نوار غزه به دلیل فروریختن ۲۲ خانه از ابتدای ماه جاری جان باختند.

این بیانیه از ساکنان ساختمان‌های غیرقابل سکونت خواست این منازل را تخلیه کرده و به دستورالعمل‌های تیم‌های ایمنی پایبند باشند. این در حالی است که به علت شرایط نامساعد آب و هوایی امکان زندگی بسیاری از خانواده‌ها در چادرهای آوارگان وجود ندارد و بسیاری از چادرها در نتیجه طوفان و باران اخیر در نوار غزه از بین رفته اند.