به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع محلی فلسطینی گزارش دادند که یوسف عمر عقل، جوان فلسطینی از شهر بدیا در غرب سلفیت، امروز سه‌شنبه بر اثر جراحات ناشی از تیراندازی ارتش رژیم اسرائیل در نزدیکی شهرک الرام در شمال قدس به شهادت رسید.

وی چند روز پیش هنگام تلاش برای رسیدن به محل کار خود هدف گلوله قرار گرفته بود.

همزمان، در مناطق مختلف کرانه باختری، ۹ فلسطینی در نتیجه تیراندازی ارتش رژیم اسرائیل و حملات شهرک‌نشینان صهیونیست زخمی شدند.

در نابلس، شلیک گلوله به یک خودروی غیرنظامی موجب واژگونی آن و زخمی شدن سه فلسطینی شد.

همچنین در کفر عقب و قلندیا در شمال قدس، سه فلسطینی دیگر بر اثر تیراندازی و ضرب و جرح نیروهای صهیونیست آسیب دیدند.

در جنوب الخلیل، شهرک‌نشینان شهرک «سوسیا» به خانه‌ای در منطقه واد اجحیش یورش بردند، سه عضو خانواده را زخمی کردند و تعدادی از دام‌های آنان را کشتند. صبح سه‌شنبه نیز شهرک‌نشینان با استفاده از تراکتور، زمین‌های فلسطینیان در بیت دجن و بیت فوریک شرقی نابلس را با هدف تصرف زمین‌ها شخم زدند.

به گزارش نهادهای فلسطینی، ارتش و شهرک‌نشینان صهیونیست در ماه نوامبر گذشته بیش از ۲۱۴۴ مورد حمله و تجاوز در کرانه باختری انجام داده‌اند. همچنین «باشگاه اسیر فلسطینی» اعلام کرد که ارتش رژیم اسرائیل در شهر دورا جنوب غربی الخلیل، ۲۱ فلسطینی را پس از یورش به منازل بازداشت کرده است.