شهادت یک نوجوان در کرانه باختری، اعتراف اسرائیل به کشته شدن دو فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که یک نوجوان فلسطینی بر اثر تیراندازی نیروهای اشغالگر اسرائیلی در جریان یورش به شهر قباطیه به شهادت رسیده و پیکر وی نیز توسط این نیروها توقیف شده است.

در همین حال، ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای مدعی شد که نیروهای این رژیم ۲ فلسطینی را در مناطق قباطیه و سیله الحارثیه در شمال کرانه باختری به قتل رسانده‌اند.

در همین راستا، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری هشدار داد و اعلام کرد که افزایش حملات شهرک نشینان صهیونیست علیه ساکنان کرانه باختری، اشغال اراضی آنها و تخریب خانه‌هایشان محکوم است.

وی اضافه کرد: باید از قوانین بین المللی در خصوص حمایت از حقوق بشر در سراسر فلسطین اشغالی به ویژه قدس شرقی محافظت کرد.

گوترش در خصوص نوار غزه نیز گفت که رژیم صهیونیستی ملزم به تسهیل روند ورود کمک‌های بشردوستانه به این باریکه است.

وی همچنین به نقش مهمی که نیروهای وابسته به سازمان ملل در غزه و دیگر مناطق منطقه ایفا می‌کنند؛ اشاره کرد.

دبیرکل سازمان ملل خواهان پایان یافتن دردها و رنج‌های طولانی مدتی شد که بر فلسطینی‌ها تحمیل شده و تصریح کرد که آنها به امید نیاز دارند و باید به سمت اجرای راهکار ۲ دولتی حرکت کرد.