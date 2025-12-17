  1. استانها
دستبند پلیس بر دستان سارق حرفه ای محتویات داخل خودرو در بندرعباس

بندرعباس- فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از دستگیری سارق سابقه دار محتویات داخل خودرو با ۱۸ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهر بندرعباس بررسی موضوع به منظور شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان بندرعباس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی بندرعباس ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۷ بندرعباس طی تحقیقات و بررسی‌های انجام شده و یک سری اقدامات هوشمندانه پلیسی موفق شدند فرد سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه، در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه متهم تعدادی اموال مسروقه کشف کردند.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: متهم در تحقیقات صورت گرفته و در مواجهه با ادله و مستندات موجود تاکنون به ۱۸ فقره سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهر بندر عباس اعتراف که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی و با قرار قانونی مناسب روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندر عباس در خاتمه به شهروندان توصیه کرد: برای حفاظت از خودروهای خود در برابر سارقان حتماً از تجهیزات ایمنی و قفل‌های مناسب استفاده کرده و حتی المقدور خودروی خود را در پارکینگ پارک کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک بلافاصله موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

