دستبند پلیس بر دستان سارق حرفه ای محتویات داخل خودرو در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهر بندرعباس بررسی موضوع به منظور شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان بندرعباس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی بندرعباس ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۷ بندرعباس طی تحقیقات و بررسی‌های انجام شده و یک سری اقدامات هوشمندانه پلیسی موفق شدند فرد سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه، در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه متهم تعدادی اموال مسروقه کشف کردند.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: متهم در تحقیقات صورت گرفته و در مواجهه با ادله و مستندات موجود تاکنون به ۱۸ فقره سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهر بندر عباس اعتراف که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی و با قرار قانونی مناسب روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندر عباس در خاتمه به شهروندان توصیه کرد: برای حفاظت از خودروهای خود در برابر سارقان حتماً از تجهیزات ایمنی و قفل‌های مناسب استفاده کرده و حتی المقدور خودروی خود را در پارکینگ پارک کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک بلافاصله موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.