به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قنبری صبح شنبه در آئین تجلیل از مدیران حوزه مهارت‌افزایی سربازان و خانواده مربی شهید سرهنگ دوم پاسدار رامین مهدی‌آبادی، با تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای هشت سال جنگ تحمیلی و جنگ دوازده روزه اخیر را گرامی داشت و گفت: ملت ایران در طول سال‌های پس از انقلاب با ایستادگی مثال‌زدنی در برابر دشمنان، اجازه ندادند کشور به سرنوشت ملت‌های سرسپرده دچار شود و همواره با بصیرت و انسجام ملی، از نظام و انقلاب دفاع کرده‌اند.

قنبری با اشاره به رشادت‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران در جنگ دوازده روزه اخیر افزود: مردم ایران در تمامی عرصه‌ها نشان داده‌اند که حاضرند برای استقلال و عزت کشور جانفشانی کنند و دشمن را به عقب برانند. وی تصریح کرد: حتی در عملیات‌های اخیر که دشمن به دنبال تضعیف اتحاد ملی بود، مردم با حضور گسترده خود در صحنه، بار دیگر وحدت و پایبندی‌شان به انقلاب اسلامی را به اثبات رساندند.

جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) با بیان اینکه انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری به نسل‌های آینده یک وظیفه ملی است، خاطرنشان کرد: اگر رشادت‌ها و جانفشانی‌های ملت ایران در دوران دفاع مقدس و نبردهای اخیر نبود، امروز کشور در جایگاهی که اکنون قرار دارد، باقی نمی‌ماند و دشمنان برای ایران تصمیم می‌گرفتند.

قنبری همچنین با اشاره به نقش حیاتی مهارت‌آموزی سربازان در کاهش نرخ بیکاری استان کرمانشاه گفت: طبق تأکیدات رهبر معظم انقلاب، نیروهای مسلح موظفند مهارت‌آموزی سربازان را به طور ویژه پیگیری کنند و سپاه کرمانشاه در این زمینه با تمام توان تلاش کرده است. وی افزود: خوشبختانه با همکاری ادارات مختلف، بستر مناسبی برای آموزش‌های مهارتی در استان فراهم شده و این روند باید با جدیت ادامه یابد تا جوانان پس از پایان خدمت سربازی بتوانند شغلی مناسب و پایدار پیدا کنند.

وی با اشاره به نرخ بالای بیکاری در کرمانشاه اظهار کرد: همه مسئولان استانی باید با احساس مسئولیت، از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد اشتغال بهره ببرند و اجازه ندهند جوانان به دلیل بی‌کاری به بزهکاری‌های اجتماعی کشیده شوند. قنبری از مدیران دستگاه‌های اجرایی، به ویژه ادارات فنی و حرفه‌ای، آی‌سی‌تی، ورزش و جوانان و سایر مجموعه‌های تخصصی خواست که همکاری خود را برای گسترش مهارت‌آموزی و ارائه تسهیلات به جوانان افزایش دهند.

در این مراسم از مدیران فعال در حوزه مهارت‌افزایی سربازان و خانواده شهید سرهنگ دوم پاسدار رامین مهدی‌آبادی به عنوان الگویی از ایثار و مجاهدت تجلیل شد. قنبری با تقدیر از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا تأکید کرد: خانواده‌های معظم شهدا چشم و چراغ جامعه هستند و همه مسئولان وظیفه دارند قدردان این سرمایه‌های گرانقدر باشند.