تأکید سپاه کرمانشاه بر مهارت‌آموزی سربازان و پاسداشت فرهنگ ایثار

کرمانشاه – جانشین فرماندهی سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مهارت‌آموزی سربازان را راهکاری مهم برای کاهش بیکاری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قنبری صبح شنبه در آئین تجلیل از مدیران حوزه مهارت‌افزایی سربازان و خانواده مربی شهید سرهنگ دوم پاسدار رامین مهدی‌آبادی، با تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای هشت سال جنگ تحمیلی و جنگ دوازده روزه اخیر را گرامی داشت و گفت: ملت ایران در طول سال‌های پس از انقلاب با ایستادگی مثال‌زدنی در برابر دشمنان، اجازه ندادند کشور به سرنوشت ملت‌های سرسپرده دچار شود و همواره با بصیرت و انسجام ملی، از نظام و انقلاب دفاع کرده‌اند.

قنبری با اشاره به رشادت‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران در جنگ دوازده روزه اخیر افزود: مردم ایران در تمامی عرصه‌ها نشان داده‌اند که حاضرند برای استقلال و عزت کشور جانفشانی کنند و دشمن را به عقب برانند. وی تصریح کرد: حتی در عملیات‌های اخیر که دشمن به دنبال تضعیف اتحاد ملی بود، مردم با حضور گسترده خود در صحنه، بار دیگر وحدت و پایبندی‌شان به انقلاب اسلامی را به اثبات رساندند.

جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) با بیان اینکه انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری به نسل‌های آینده یک وظیفه ملی است، خاطرنشان کرد: اگر رشادت‌ها و جانفشانی‌های ملت ایران در دوران دفاع مقدس و نبردهای اخیر نبود، امروز کشور در جایگاهی که اکنون قرار دارد، باقی نمی‌ماند و دشمنان برای ایران تصمیم می‌گرفتند.

قنبری همچنین با اشاره به نقش حیاتی مهارت‌آموزی سربازان در کاهش نرخ بیکاری استان کرمانشاه گفت: طبق تأکیدات رهبر معظم انقلاب، نیروهای مسلح موظفند مهارت‌آموزی سربازان را به طور ویژه پیگیری کنند و سپاه کرمانشاه در این زمینه با تمام توان تلاش کرده است. وی افزود: خوشبختانه با همکاری ادارات مختلف، بستر مناسبی برای آموزش‌های مهارتی در استان فراهم شده و این روند باید با جدیت ادامه یابد تا جوانان پس از پایان خدمت سربازی بتوانند شغلی مناسب و پایدار پیدا کنند.

وی با اشاره به نرخ بالای بیکاری در کرمانشاه اظهار کرد: همه مسئولان استانی باید با احساس مسئولیت، از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد اشتغال بهره ببرند و اجازه ندهند جوانان به دلیل بی‌کاری به بزهکاری‌های اجتماعی کشیده شوند. قنبری از مدیران دستگاه‌های اجرایی، به ویژه ادارات فنی و حرفه‌ای، آی‌سی‌تی، ورزش و جوانان و سایر مجموعه‌های تخصصی خواست که همکاری خود را برای گسترش مهارت‌آموزی و ارائه تسهیلات به جوانان افزایش دهند.

در این مراسم از مدیران فعال در حوزه مهارت‌افزایی سربازان و خانواده شهید سرهنگ دوم پاسدار رامین مهدی‌آبادی به عنوان الگویی از ایثار و مجاهدت تجلیل شد. قنبری با تقدیر از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا تأکید کرد: خانواده‌های معظم شهدا چشم و چراغ جامعه هستند و همه مسئولان وظیفه دارند قدردان این سرمایه‌های گرانقدر باشند.

