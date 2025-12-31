شهیری: همه کارکنان نیروهای مسلح «سرباز» انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علیاصغر شهیری، ظهر چهارشنبه، در هجدهمین جشنواره حضرت علیاکبر (ع) جوان سرباز، با تأکید بر قداست عنوان «سرباز» در نیروهای مسلح گفت: همه کارکنان نیروهای مسلح در هر جایگاهی، سرباز انقلاب اسلامی هستند و سربازان وظیفه با مجاهدت و تلاش خالصانه، نقش مهمی در تعالی کشور و انقلاب ایفا میکنند.
شهیری در ادامه با اشاره به جایگاه والای سربازان در نیروهای مسلح افزود: عنوان مقدس «سرباز» برای همه کارکنان به کار میرود و این نگاه برگرفته از مکتب شهداست، چنانکه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی همواره خود را یک سرباز کوچک این وطن میدانست.
وی با قدردانی از تلاشهای سربازان وظیفه اظهار کرد: امروز سربازان عزیز با روحیهای جهادی و فعالیت شبانهروزی در سنگرهای مختلف برای اعتلای انقلاب اسلامی و امنیت کشور نقشآفرینی میکنند و شایسته قدردانی ویژه هستند.
معاون هماهنگکننده سپاه سیدالشهدا (ع) همچنین از خانوادههای سربازان تقدیر و خاطرنشان کرد: باید به پدران و مادرانی که این جوانان مؤمن، شجاع و دلاور را پرورش داده و برای خدمت مقدس سربازی راهی میدان کردهاند، تبریک گفت.
شهیری در ادامه با اشاره به حماسه ۹ دی گفت: نهم دیماه نمونهای زنده از موفقیت ملت بزرگ ایران در تبعیت از ولایت و مقابله با براندازی نرم دشمن بود، روزی که مردم متدین و انقلابی، بهویژه در تهران و شهرستانهای استان، با حضور هوشمندانه خود خط بطلانی بر توطئههای دشمنان کشیدند.
وی افزود: این روز ماندگار نشان داد ملت ایران همواره در مواجهه با دشمن خردمندانه و هوشمندانه عمل میکند و با پشتیبانی همگانی و حضور بهموقع در صحنه، از انقلاب و نظام اسلامی دفاع خواهد کرد.
نظر شما