سخنگوی بانک مرکزی از مداخله مستمر و سنگین در بازار اسکناس ارز خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیریجیان سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: صبح امروز جلسه هیأت عامل و کمیته مدیریت بازار ارز بانک مرکزی به ریاست رئیس‌کل بانک مرکزی تشکیل شد و در ادامه مصوبات قبلی، تمهیدات جدیدی برای مدیریت بازار ارز و طلا اتخاذ شد.

وی با اشاره به نخستین تصمیم این جلسه گفت: مقرر شد بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت بسیار مناسب شبکه بانکی در حوزه ارز و با بهره‌گیری از روش‌های نوین، به‌صورت گسترده، مستمر و سنگین در بازار اسکناس ارز مداخله کند.

به گفته سخنگوی بانک مرکزی، جزئیات اجرایی این مداخله طی روزهای آینده به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

سخنگوی بانک مرکزی در ادامه از تقویت ابزارهای تنظیم‌گری بازار طلا خبر داد و افزود: در راستای تنظیم‌گری بازار طلا، بانک مرکزی علاوه بر تداوم روش‌های قبلی از جمله پیش‌فروش و حراج نقدی سکه، با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به راه‌اندازی صندوق‌های جدید طلا اقدام می‌کند.

وی تصریح کرد: براساس این تصمیم، عموم مردم و سرمایه‌گذاران می‌توانند با شرایط جذاب‌تر نسبت به وضعیت موجود، اقدام به خرید واحدها و انواع اوراق بهادار منتشرشده توسط صندوق‌های طلا کنند. طرح اجرایی این اقدام آماده شده و هماهنگی‌های لازم نیز انجام شده است که جزئیات آن در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.

سخنگوی بانک مرکزی همچنین به تصمیم سوم این جلسه اشاره کرد و گفت: مقرر شد بانک مرکزی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، دو صندوق جدید با عنوان صندوق پروژه ارزی و صندوق درآمد ثابت ارزی را عملیاتی کند.

به گفته وی، عموم مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند با استفاده از انواع منابع ارزی خود شامل اسکناس، حواله‌های ارزی و حساب‌های ارزی، نسبت به خرید واحدهای این صندوق‌ها اقدام کنند و از سودآوری ارزی قابل توجه برخوردار شوند.

سخنگوی بانک مرکزی تأکید کرد: این ابزار جدید علاوه بر ایجاد سودآوری ارزی برای مردم، نقش مؤثری در تأمین مالی ارزی پروژه‌ها ایفا کرده و می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جزئیات زمان‌بندی و نحوه اجرای هر یک از این تصمیمات، طی روزهای آینده به صورت رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.