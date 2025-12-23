هشدار بارش برف و باران در ۱۰ استان؛ سامانه بارشی جدید در راه تهران

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۲ دی) جوی آرام در سطح استان‌ها حاکم است، اما شهرهای صنعتی و پرجمعیت با افزایش غلظت آلاینده‌ها مواجه خواهند شد.

وی افزود: فردا (چهارشنبه، ۳ دی) با عبور موج بارشی ضعیفی از کشور، در برخی نقاط از استان‌های کرمانشاه، همدان، مرکزی، البرز و تهران بارش پراکنده برف و باران و وزش باد نسبتاً شدید انتظار می‌رود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای کشور ادامه داد: روز پنجشنبه (۴ دی) و جمعه (۵ دی‌) نیز در استان‌های گیلان، غرب مازندران و اردبیل بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت هوای پایتخت یادآور شد: آسمان تهران امروز کمی ابری تا نیمه ابری و غبار محلی خواهد بود و حداقل دمای ۱ و حداکثر دمای ۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

صادق ضیائیان با اشاره به صدور هشدار نارنجی درباره کیفیت هوا، بیان کرد: امروز سه‌شنبه (۲ دی‌) با حاکمیت سکون جو، افزایش محسوس غلظت آلاینده‌های جوی به‌ویژه ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون و در نتیجه تشدید کاهش کیفیت هوا در تهران، به‌ویژه در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی، پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان از صدور هشدار زرد هواشناسی برای تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۱۰ استان کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: امروز (۲ دی) در غرب استان‌های کردستان و کرمانشاه و فردا (۳ دی) در استان‌های کردستان، کرمانشاه، زنجان، همدان، قزوین، شمال ایلام، شمال لرستان، مرکزی، البرز و تهران، بارش برف و باران، وزش باد شدید موقت و پدیده مه‌گرفتگی پیش‌بینی می‌شود.