به گزارش خبرگزاری مهر، حجتاله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگویی اعلام کرد: حرکت دولت به سمت اجرای سیاست ارز تکنرخی آثاری فراتر از بازار سرمایه دارد.
به گفته صیدی، سیاست ارز تکنرخی کل اقتصاد را در میانمدت سامان میدهد، بنابراین بازار سرمایه هم از این موضوع منتفع خواهد شد.
حجتاله صیدی ضمن تشریح آثار این موضوع بر شرکتهای فعال در بازار سرمایه توضیح داد: شرکتها و بنگاههای تولیدی، بهویژه شرکتهای صادراتمحور، بهره خاص خود را از اجرای سیاست ارز تک نرخی و فرصت ایجاد شده از عرضه ارز در تالار دوم مرکز مبادله ارزی، خواهند برد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در توضیحات تکمیلی خود با اشاره به جزئیات طرح عرضه و آغاز به کار صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر ارز اعلام کرد: واحدهای این نوع صندوقها به ارز در اختیار سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت.
صیدی گفت: داراییهای صندوقهای ارزی تحت مدیریت نهادهای مالی خواهد بود؛ این داراییها میتواند اوراق مرابحه یا سلف ارزی یا سپرده ارزی و انواع اعتبارات اسنادی باشد.
به گفته صیدی، این صندوقها یک مدیر عملیات ارزی هم دارند که به عنوان رابط بین بانک، صندوق و سرمایهگذاران فعالیت خواهند کرد.
رئیس سازمان بورس اعلام کرد: کل فرایند دریافت، پرداخت و سرمایهگذاری در این نوع از صندوقها بر مبنای ارز خواهد بود.
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