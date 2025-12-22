توسعه سامانه هوش مصنوعی بومی صنعت نفت با همکاری همراه اول

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین امضای قرارداد پژوهشی و فناورانه میان همراه اول و پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت با هدف راهاندازی مدل زبانی بزرگ (LLM) مختص جمعآوری و تحلیل دادههای بر بستر پلتفرم مرکز مانیتورینگ شرکت ملی نفت ایران، صبح دوشنبه یکم دی ۱۴۰۴ با حضور مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران، همراه اول و جمعی از فعالان زیستبوم دانش و فناوری کشور برگزار شد.
این قرارداد در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی برای ارتقای فرآیندهای تحلیل داده و پشتیبانی از تصمیمسازیهای مدیریتی در صنعت نفت منعقد شده و بر توسعه یک سامانه بومی و هوشمند تمرکز دارد که امکان تحلیل یکپارچه دادهها و تولید گزارشهای دقیق را فراهم میکند.
این پروژه با تمرکز بر توسعه یک زیرساخت هوشمند دادهمحور، امکان ارتقای کارایی سامانههای پایش و مانیتورینگ، تسهیل تحلیل اطلاعات و افزایش دقت در تصمیمگیریهای عملیاتی و مدیریتی را فراهم میسازد و زمینه بهرهبرداری مؤثرتر از دادههای کلان در صنعت نفت را تقویت میکند.
همکاری همراه اول با پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، گامی در مسیر توسعه راهکارهای فناورانه بومی و تقویت نقش فناوریهای نوین ارتباطی و دیجیتال در صنایع راهبردی کشور ارزیابی میشود.
این قرارداد به امضای حسین حجتیزاده، معاون کسبوکار سازمانی همراه اول و سید فرهنگ فصیحی لنگرودی، رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت رسید.
