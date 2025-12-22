به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در این مراسم که صبح امروز (دوشنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۴) در سالن شهید قندی برگزار شد با اشاره به ریشههای شکلگیری این بانک در ساختار وزارت ارتباطات، پستبانک را حاصل یک نگاه هوشمندانه مبتنی بر توجه به روستاها، کسبوکارهای خرد و اقشار کمتر برخوردار دانست.
پستبانک؛ برآمده از توجه به مردم کمتر دیدهشده
وزیر ارتباطات با مرور تاریخچه شکلگیری پستبانک عنوان کرد: فلسفه تأسیس این بانک، پاسخ به یک خلأ جدی در نظام بانکی کشور و تمرکز بر مردمی بوده که با وجود نقش اساسی در ستونهای اقتصادی و اجتماعی کشور، کمتر در کانون خدمات بانکی قرار داشتند.
وی این رویکرد را نشانه یک بینش دقیق و آیندهنگر دانست که موجب شد پستبانک از ابتدا مأموریتی متمایز نسبت به سایر بانکها داشته باشد.
عدالت ارتباطی؛ مأموریت ذاتی وزارت ارتباطات
هاشمی با اشاره به جایگاه پستبانک در ساختار وزارت ارتباطات تأکید کرد: مأموریت وزارت ارتباطات از ابتدا بر پایه «عدالت ارتباطی» تعریف شده و عدالت نه بهعنوان پیوست، بلکه در متن مأموریت این وزارتخانه قرار دارد.
وی پستبانک را مکمل این مأموریت دانست و افزود: همانگونه که وزارت ارتباطات عدالت در دسترسی به ارتباطات را دنبال میکند، پستبانک نیز عدالت در دسترسی به خدمات مالی و بانکی را محقق کرده است.
لزوم دگردیسی مأموریتها
وزیر ارتباطات با اشاره به تحولات شتابان فناوری، بر ضرورت بازتعریف مأموریت پستبانک در عصر فناوریهای نوین تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساختهای ارتباطی در روستاها، بهویژه در قالب طرح خدمات عمومی اجباری ارتباطات (USO)، انتظار جدیدی را ایجاد کرده و آن ارائه خدمات بانکی نوین، برخط و متناسب با زیستبوم دیجیتال است.
هاشمی تاکید کرد: تداوم ارائه خدمات با رویکرد صرفاً سنتی میتواند پستبانک را در آینده با چالشهای جدی مواجه کند.
رقابت نفسگیر در زیستبوم فناوری و بانکداری
وی با اشاره به فضای رقابتی شدید در حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری دیجیتال اظهار کرد: سرعت تحولات فناورانه بهگونهای است که بازیگران بزرگ جهانی نیز در صورت ناتوانی در تطبیق با شرایط جدید، از صحنه رقابت حذف میشوند.
وی با یادآوری نمونههایی از تغییرات سریع در فضای دیجیتال، توسعه هوش مصنوعی و فناوریهای نوظهور را نشانه ضرورت تصمیمگیریهای جسورانه و آیندهنگر در پستبانک دانست.
پستبانک؛ ظرفیت پیشرو شدن در بانکداری نوین روستامحور
وزیر ارتباطات با تأکید بر تجربه منحصربهفرد پستبانک در ارائه خدمات به دورافتادهترین نقاط کشور اعلام کرد: این تجربه ارزشمند میتواند با تکیه بر فناوریهای نوین، به مزیت رقابتی جدیدی در زیستبوم بانکی کشور تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر روستاییان و کسبوکارهای خرد بتوانند بهصورت برخط و با کیفیت مناسب به تمامی خدمات بانکی دسترسی داشته باشند، پستبانک میتواند جایگاه متفاوت و پیشرویی در نظام بانکی کشور پیدا کند.
تقدیر از سه دهه خدمت و تأکید بر نگاه رو به آینده
هاشمی در پایان سخنان خود، از تلاشهای چند دههای کارکنان این مجموعه در سراسر کشور قدردانی کرد و گفت: امروز زمان آن رسیده است که با نگاهی رقابتی، آیندهمحور و متناسب با پیچیدگیهای فناوری، طرحی نو در مسیر فعالیت پستبانک انداخته شود تا این مجموعه همچنان بتواند خدماتی فاخر، متفاوت و شایسته مردم ایران ارائه کند.
بر اساس این گزارش، در بخش پایانی این مراسم نیز با حضور وزیر ارتباطات از ۱۶ نفر از بازنشستگان استان تهران بهصورت حضوری و به نمایندگی از ۳۳ نفر از بازنشستگان سال ۱۴۰۴ پستبانک ایران تقدیر شد.
