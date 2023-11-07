فرهنگ مطالعه روزانه در استان سمنان نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل و مسئولان اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان به میزبانی دفتر خود با تاکید بر اینکه برای تشویق مردم به کتاب و کتابخوانی باید تلاش مضاعف شود، بیان کرد: فرهنگ مطالعه روزانه در بین مردم استان نهادینه شود.

وی با اشاره به مهم‌ترین سفارش و دغدغه مقام معظم رهبری یعنی مطالعه و کتاب‌خوانی گفت: با وجود پیشرفت‌های دیجیتالی و گسترش روزافزون شبکه‌ها و فضاهای مجازی بازهم هیچ‌چیز جای کتاب و انس با کتاب را نمی‌گیرد.

امام‌جمعه سمنان از تلاش‌های کارکنان و کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در راه ترویج فرهنگ مطالعه قدردانی کرد و بیان داشت: انتخاب سمنان به عنوان پایتخت کتاب فرصت ارزشمندی است که باید قدر دانست.

مطیعی همچنین بیان کرد: هر چه مردم اهل مطالعه باشند و درک کنند که چه چیزی برای انسان مفید است و چه چیزی مضر، به‌یقین موفقیت بسیاری را کسب خواهند کرد.