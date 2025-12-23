«هملت شازده کوچولوی دانمارک» روی صحنه فرهنگسرای ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «هملت شازده کوچولوی دانمارک» نوشته تورسن لتزر و ترجمه ناصر حسینی‌مهر، با دراماتورژی، طراحی و کارگردانی مجید ‌زارع‌زاده از تاریخ ۳ تا ۲۶ دی‌، چهارشنبه‌ها، پنجشنبه‌ها و جمعه‌ های‌ هر هفته ساعت ۱۹ به مدت ۵۵ دقیقه در سالن ذوالفقاری فرهنگسرای ارسباران اجرا می‌شود.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «هملت، پسرکی نوجوان و شاهزاده دانمارک در قرون وسطی است. پدر او، پادشاه دانمارک، برای جنگ با نروژ به این کشور لشگرکشی کرده است. هملت از این کار پدرش ناراحت و دل‌آزرده شده ولی دلش نیز برای او تنگ شده است. در غیاب پادشاه، کلادیوس (برادر پادشاه) و پولونیوس (وزیر وی) نقشه می‌کشند که پس از بازگشت، او را با جام زهر به قتل برسانند. هملت از این توطئه باخبر می‌شود و … .»

نوید محبی، امیرعباس صالح، امیرعلی زمان‌نژاد، مجید ‌زارع‌زاده، محمدعلی ‌محبوبی، النا شجاعی، امیرمهدی علیزاده، اشکان ‌قلی ‌زاده، علی علی‌محمدی در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

عوامل نمایش عبارتند از مجری طرح: سیروس اخوان مفرد، الهام جمالی، دستیاران کارگردان: امیرمحمد طالب‌لو، آیدا ‌تفرشی، سینا نجفی، طراح صحنه و لباس: مجید ‌زارع ‌زاده، ساخت دکور: معین نوبختی، مدیر صحنه: ابوالفضل حاج‌لو، منشی صحنه: امیرمحمد طالب‌لو، دستیاران صحنه و لباس: امیرمهدی علیزاده، سما ‌شقاقی، اجرای نور و صدا: امیرمحمد طالب‌لو، مدیر اجرایی: احسان ‌رجب ‌زاده، طراحی و اجرای گریم: سمیرا دارل‌ودا، عکاسان: فهیمه ‌علی ‌بیگی، وحید ‌دهرویه، حانیه ‌خلیلی، پیام ‌احمدی ‌کاشانی، محمد ثقه‌الاسلامی، مدیر رسانه: پیام ‌احمدی ‌کاشانی، روابط عمومی و دستیار رسانه: سما ‌شقاقی، طراح پوستر و بروشور و ساخت تیزر: مجید ‌زارع ‌زاده، انتخاب موسیقی، میکس و مسترینگ: مجید ‌زارع ‌زاده.

علاقه‌مندان می‌توانند بلیت را از سایت اینترنتی تیوال تهیه کنند.