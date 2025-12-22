به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «بعد از یک نمایش» به نویسندگی علی خودسیانی و کارگردانی مریم یوسف، از ۴ دی‌ هر شب ساعت ۱۹:۱۵ در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر می‌رود.

در این اثر نمایشی، شیما خوش‌اقبال به‌عنوان بازیگر حضور دارد.

«بعد از یک نمایش» روایتی است از آرزوها، حسرت‌ها و حدیثِ نفسِ یک عاشق بازیگری؛ داستان کارگر صحنه‌ای که دل در گرو بازیگری دارد.

مریم یوسف، دانش‌آموخته تئاتر است و فعالیت حرفه‌ای خود را از دهه هشتاد آغاز کرده است. او در تئاتر با هنرمندانی چون محمد رحمانیان، امیر دژاکام، علی ساسانی، احمد داوودی و محمدرضا عطایی‌فر همکاری داشته و هم‌زمان در سینما و تلویزیون نیز فعال بوده است. از جمله همکاری‌های او می‌توان به شهرام شاه‌حسینی، علیرضا افخمی، سیدوحید حسینی، ابوالفضل احمدیان، شاهد احمدلو، حجت‌الله سیفی، ابوالقاسم طالبی، سجاد مهرگان و لیلی عاج اشاره کرد.

مشاور کارگردان: حامد عقیلی، مجری طرح: گروه معماری ره‌آورد، طراحی و ساخت ماسک: یاشا وکیلی، طراح صحنه: صادق صدیق، طراح نور: مجید سیادت، سرپرست گروه کارگردانی: فرناز عقیلی، دستیار اول کارگردان: آیلی ابراهیمی، دستیار دوم کارگردان: محمدرضا لطیفی، منشی صحنه: ملیکا راه‌رخشان، مدیر هماهنگی و صحنه: امیرحسین اعتماد، گرافیست: یاشا وکیلی، عکاس: یاشا وکیلی و پرویز گوهری‌راد، مشاور رسانه‌ای و روابط عمومی: علی کیهانی (راوی‌مدیا) دیگر عوامل این پروژه نمایشی هستند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایش می‌توانند به سایت تیوال و گیشه تئاتر مراجعه کنند.