  1. هنر
  2. تئاتر
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

«بعد از یک نمایش» در تئاتر شهر دیده می‌شود

«بعد از یک نمایش» در تئاتر شهر دیده می‌شود

نمایش «بعد از یک نمایش» به نویسندگی علی خودسیانی و کارگردانی مریم یوسف، در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «بعد از یک نمایش» به نویسندگی علی خودسیانی و کارگردانی مریم یوسف، از ۴ دی‌ هر شب ساعت ۱۹:۱۵ در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر می‌رود.

در این اثر نمایشی، شیما خوش‌اقبال به‌عنوان بازیگر حضور دارد.

«بعد از یک نمایش» روایتی است از آرزوها، حسرت‌ها و حدیثِ نفسِ یک عاشق بازیگری؛ داستان کارگر صحنه‌ای که دل در گرو بازیگری دارد.

مریم یوسف، دانش‌آموخته تئاتر است و فعالیت حرفه‌ای خود را از دهه هشتاد آغاز کرده است. او در تئاتر با هنرمندانی چون محمد رحمانیان، امیر دژاکام، علی ساسانی، احمد داوودی و محمدرضا عطایی‌فر همکاری داشته و هم‌زمان در سینما و تلویزیون نیز فعال بوده است. از جمله همکاری‌های او می‌توان به شهرام شاه‌حسینی، علیرضا افخمی، سیدوحید حسینی، ابوالفضل احمدیان، شاهد احمدلو، حجت‌الله سیفی، ابوالقاسم طالبی، سجاد مهرگان و لیلی عاج اشاره کرد.

مشاور کارگردان: حامد عقیلی، مجری طرح: گروه معماری ره‌آورد، طراحی و ساخت ماسک: یاشا وکیلی، طراح صحنه: صادق صدیق، طراح نور: مجید سیادت، سرپرست گروه کارگردانی: فرناز عقیلی، دستیار اول کارگردان: آیلی ابراهیمی، دستیار دوم کارگردان: محمدرضا لطیفی، منشی صحنه: ملیکا راه‌رخشان، مدیر هماهنگی و صحنه: امیرحسین اعتماد، گرافیست: یاشا وکیلی، عکاس: یاشا وکیلی و پرویز گوهری‌راد، مشاور رسانه‌ای و روابط عمومی: علی کیهانی (راوی‌مدیا) دیگر عوامل این پروژه نمایشی هستند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایش می‌توانند به سایت تیوال و گیشه تئاتر مراجعه کنند.

کد خبر 6698175

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها