به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (پنجشنبه، ۴ دی) و فردا (جمعه، ۵ دی)، افرادی که قصد سفر با خودرو به شمال کشور را دارند، لازم است با تجهیزات کامل اقدام به سفر کنند، چراکه مسیرهای کوهستانی برفی است و احتمال وقوع کولاک وجود دارد.
وی افزود: بیشترین میزان بارشها طی امروز و فردا در استان گیلان و غرب استان مازندران رخ میدهد. همچنین دریای خزر در این مدت مواج و خطرناک است و این شرایط میتواند به قفسهای پرورش ماهی و تورهای صیادی خسارت وارد کند.
اصغری بیان کرد: برای استان اردبیل بهویژه مناطق شرقی این استان و همچنین شمال استان خراسان شمالی، بارش برف پیشبینی شده است که میتواند موجب لغزندگی معابر و اختلال در تردد جادهای شود.
این کارشناس هواشناسی ادامه داد: از روز شنبه (۶ دی) تا روز دوشنبه (۸ دی)، در سواحل دریای خزر و استان اردبیل وزش باد گرم جنوبی نسبتاً شدید پیشبینی میشود که با افزایش نسبی دما همراه خواهد بود. این شرایط جوی ممکن است به سازههای موقت از جمله گلخانهها آسیب وارد کرده یا موجب شکستن درختان کهنسال شود.
وی با اشاره به وضعیت جوی استان خوزستان گفت: از امروز تا روز شنبه، بهویژه در مناطق جنوبی و مرکزی این استان، پدیده مه غلیظ رخ خواهد داد که در سطح هشدار نارنجی صادر شده است؛ از اینرو رعایت احتیاط کامل در رانندگی ضروری است.
اصغری تصریح کرد: در استان تهران نیز تا روز شنبه کاهش دید افقی به دلیل آلودگی هوا پیشبینی میشود و توصیه میشود شهروندان در صورت امکان از حملونقل عمومی استفاده کنند.
این کارشناس هواشناسی با اشاره به الگوها و نقشههای جدید هواشناسی یادآور شد: بر اساس بررسیهای انجامشده، از جمعه شب یک موج جدید بارشی از غرب کشور وارد میشود که از روز شنبه تا چهارشنبه (۱۰ دی) هفته آینده، بخش عمدهای از استانهای کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی، بارشهای فراگیر برف و باران در سطح کشور پیشبینی میشود که بیشترین میزان آن در دامنههای مرکزی زاگرس رخ میدهد. آغاز بارشها در ارتفاعات بالا از استان آذربایجان غربی و در ارتفاعات پایینتر از استان بوشهر خواهد بود.
