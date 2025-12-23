تشکیل شبکه بیوتکنولوژی کشاورزی کشورهای اسلامی در دستور کار است

محمدعلی ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور اعضای سازمان IOFS در این پژوهشگاه، اظهار کرد: امروز میزبان اعضای سازمان امنیت غذایی کشورهای اسلامی بودیم؛ سازمانی که باهدف تضمین امنیت غذایی کشورهای اسلامی و هم‌افزایی توانمندی‌ها برای توسعه تولید غذا تشکیل‌شده است.

وی افزود: در جریان این بازدید، اعضای IOFS با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران آشنا شدند و محققان ما توضیحاتی درباره فعالیت‌ها و پروژه‌های در حال اجرا ارائه کردند.

سرپرست پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی این پژوهشگاه، گفت: آمادگی داریم محققان کشورهای اسلامی را در این مجموعه آموزش دهیم، در برنامه‌های مشترک تحقیقاتی مشارکت کنیم و شبکه بیوتکنولوژی کشاورزی کشورهای اسلامی را تشکیل داده و میزبانی آن را بر عهده بگیریم.

ابراهیمی ادامه داد: همچنین بخشی از توانمندی‌های پژوهشگاه در حوزه تولید دام معرفی شد و برنامه‌ای برای ایجاد کنسرسیوم تولید بذر هیبرید ویژه کشورهای اسلامی به اعضای IOFS ارائه کردیم که در صورت حمایت بانک توسعه اسلامی، می‌تواند گام مؤثری در تأمین امنیت غذایی این کشورها باشد.

وی بابیان اینکه در این بازدید ۱۰ مهمان خارجی از ۹ کشور حضور داشتند، تصریح کرد: نمایندگانی از کشورهای پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، عراق و افغانستان در این برنامه حضور داشتند و طی روزهای گذشته نیز تعدادی از نمایندگان سایر کشورها پس از آشنایی با ظرفیت‌های پژوهشگاه، ایران را ترک کردند.

سرپرست پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در پایان ابراز امیدواری کرد: این دیدار و گفت‌وگوها نقطه آغازی برای گسترش همکاری‌های علمی و تحقیقاتی میان کشورهای اسلامی در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی و امنیت غذایی باشد.