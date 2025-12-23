ورود سامانه بارشی جدید به کشور از امشب؛ بارش برف و باران در ۱۵ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۲ دی) انتظار می‌رفت با حاکم شدن جریانات پایدار جوی، از صبح امروز تا پیش از فردا در نواحی صنعتی استان‌های تهران، البرز، مرکزی و اصفهان با افزایش آلودگی هوا مواجه باشیم.

وی افزود: اگرچه این شرایط برای استان مرکزی اصلاح شده و این استان از فردا از فهرست مناطق آلوده خارج می‌شود، اما علت آن ورود یک سامانه بارشی جدید از امشب از سمت غرب کشور است که هرچند موقتی خواهد بود، اما اثرات قابل‌توجهی به همراه دارد.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: با ورود این سامانه، در استان‌های کردستان، کرمانشاه، زنجان، همدان، قزوین، ایلام، لرستان، مرکزی، البرز و تهران، همچنین بخش‌هایی از جنوب‌غرب استان آذربایجان غربی و شمال استان خوزستان، شاهد بارش باران و برف خواهیم بود.

اصغری افزود: در شمال خوزستان نیز بارش‌ها به‌صورت باران و در برخی نقاط برف پیش‌بینی می‌شود و به نظر می‌رسد نخستین مقاصد این سامانه از امشب شهرهای مهاباد، بوکان، پیرانشهر، سردشت و بانه باشند.

وی با اشاره به وضعیت جوی مناطق شمالی کشور گفت: افرادی که برای پایان هفته جاری، یعنی روزهای پنجشنبه و جمعه، برنامه سفر به استان‌های شمالی دارند، توجه داشته باشند که در این دو روز هوا در این مناطق بارانی خواهد بود.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: علاوه بر این، سامانه بارشی در شمال خراسان شمالی نیز فعال می‌شود و بارش برف و باران در این مناطق دور از انتظار نیست.

اصغری در پایان با اشاره به چشم‌انداز بارشی هفته آینده خاطرنشان کرد: به شرط تداوم الگوی فعلی نقشه‌های هواشناسی، خبرهای خوبی برای بخش کشاورزی داریم و هفته آینده از نظر بارندگی، اتفاقات مطلوب و امیدوارکننده‌ای رخ خواهد داد.