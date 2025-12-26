به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، آخرین وضعیت جوی ترافیکی محورهای شمالی نشان می‌دهد که تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) روان است.

ضمن اینکه محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

تردد در سایر محورهای کشور نیز روان است.

بر اساس این گزارش، برخی محورهای استان‌های گیلان و اردبیل دارای بارش برف و باران و مه‌گرفتگی و برخی محورهای استان مازندران، شاهد بارش باران و مه‌گرفتگی است.

محورهای غیرشریانی دوآب - بلده (رفت و برگشت)، سرو آباد - پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت - پادنا (رفت و برگشت)، پونل - خلخال مسدود است.

همچنین محور گنج‌نامه - تویسرکان دارای انسداد فصلی است.