۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۷

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز شنبه؛ اوج بارش‌ها در ۹ استان

یک کارشناس هواشناسی با اشاره به نفوذ سامانه بارشی جدید از روز شنبه گفت: از هفته آینده با فعالیت یک سیستم بارشی نسبتاً قوی، بخش‌های گسترده‌ای از کشور درگیر بارش برف و باران خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (چهارشنبه، ۳ دی‌ماه) با رخنه موج جدیدی از سمت غرب و شمال‌غرب کشور، شاهد شکل‌گیری ابرهای بارشی در این مناطق هستیم که موجب وقوع بارش برف در بخش‌های گسترده‌ای شده است.

وی افزود: این موج بارشی در برخی مناطق از جمله زنجان، خرمدره، زرینه، قروه، نورآباد، ملایر و هزارکانیان فعال بوده و در استان‌های قزوین، البرز، تهران، قم، غرب اصفهان و شمال استان چهارمحال و بختیاری نیز به‌صورت موقت شرایط ناپایدار جوی ایجاد کرده است.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: با توجه به سرعت بالای این سامانه، انتظار می‌رود فعالیت آن تا اواخر امشب کاهش یافته و به‌تدریج از کشور خارج شود، اما همزمان با تکمیل جریانات دریا به خشکی، شرایط برای بارندگی در کرانه‌های دریای خزر مهیا خواهد شد.

اصغری بیان کرد: بر همین اساس، در روزهای پنجشنبه (۴ دی) و جمعه (۵ دی)، بارش باران در استان‌های شمالی کشور پیش‌بینی می‌شود که شدت بارش‌ها در استان گیلان و غرب مازندران بیشتر از سایر مناطق خواهد بود و به شهروندان توصیه می‌شود در صورت تردد جاده‌ای، خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی و زمستانی مجهز کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین از روز شنبه (۶ دی) هفته آینده، با نفوذ یک سامانه بارشی جدید و نسبتاً قوی از سمت میانه خلیج فارس، مجدداً شاهد وقوع بارش‌ها در بخش‌های گسترده‌ای از کشور خواهیم بود؛ مشروط بر آنکه الگوی نقشه‌های فعلی هواشناسی تداوم داشته باشد.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به چشم‌انداز بارندگی در هفته آینده گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، در روز یکشنبه (۷ دی)، نیمه غربی کشور تحت تأثیر این سامانه قرار گرفته و بارش برف و باران با شدت قابل‌توجهی رخ خواهد داد.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: در روز دوشنبه (۸ دی)، تقریباً هیچ استانی از فعالیت این سامانه نسبتاً فعال در امان نخواهد بود و اوج بارش‌ها در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، شمال فارس، شمال خوزستان، ایلام، لرستان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی پیش‌بینی می‌شود.

زهره آقاجانی

    • فرهاد IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      19 2
      پاسخ
      جناب آقای اصغری مرکز کشور هم بگید از جمله استان یزد که در اکثر مواقع و سامانه هایی که وارد کشور می‌شود از یزد اصلاً صحبتی نمیشه .انگار استان یزد اصلاً توی نقشه وجود ندارد و جزء کشور عزیزمان ایران نیست
    • IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      67 2
      پاسخ
      خدایا شکرت
    • US ۰۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      6 4
      پاسخ
      سلام چرا تبریز و اردبیل‌ و ارومیه که زمستانش همیشه برفی بودن چند سالی از برف و باران خبری نیست و اگه میباره خیلی خیلی کم میباره؟؟؟؟
    • علی امیری IR ۰۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      3 3
      پاسخ
      خیلی عالی. از وقایع روز بااطلاع میشوم. مهم همین است که از خبرهای روز کشور و دنیا از يک رسانه خبری بايد اطلاع پیدا کرد.
    • ناشناس IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      1 0
      پاسخ
      انشاالله ...خدایا تنها دلخوشی ما ایرانیها فعلا همین بارش باران و برف هست را بیشتر کن
    • IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      استان گلستان داره نابود میشه بخاطر کارخانه ید نمیزاره اینجا برف بیاد مثل کویر میشه هیچ اسمی از گلستان توی نقشه هواشناسی برده نمیشه هیچوقت من همه دارم هواشناسی رو دنبال میکنم
    • IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      1 2
      پاسخ
      سلام آقای اصغری کارشناس محترم هواشناسی خواهش میکنم چرا اسمی از استان گلستان برده نمیشه توی نقشه هواشناسی اینجا رو کارخانه ید داره نابود میکنه هیچ برفی اینجا نمیباره در شهرستان مینودشت و گالیکش
    • US ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      بندرعباس هم است یا نه ؟؟؟؟؟؟

