به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (چهارشنبه، ۳ دیماه) با رخنه موج جدیدی از سمت غرب و شمالغرب کشور، شاهد شکلگیری ابرهای بارشی در این مناطق هستیم که موجب وقوع بارش برف در بخشهای گستردهای شده است.
وی افزود: این موج بارشی در برخی مناطق از جمله زنجان، خرمدره، زرینه، قروه، نورآباد، ملایر و هزارکانیان فعال بوده و در استانهای قزوین، البرز، تهران، قم، غرب اصفهان و شمال استان چهارمحال و بختیاری نیز بهصورت موقت شرایط ناپایدار جوی ایجاد کرده است.
این کارشناس هواشناسی ادامه داد: با توجه به سرعت بالای این سامانه، انتظار میرود فعالیت آن تا اواخر امشب کاهش یافته و بهتدریج از کشور خارج شود، اما همزمان با تکمیل جریانات دریا به خشکی، شرایط برای بارندگی در کرانههای دریای خزر مهیا خواهد شد.
اصغری بیان کرد: بر همین اساس، در روزهای پنجشنبه (۴ دی) و جمعه (۵ دی)، بارش باران در استانهای شمالی کشور پیشبینی میشود که شدت بارشها در استان گیلان و غرب مازندران بیشتر از سایر مناطق خواهد بود و به شهروندان توصیه میشود در صورت تردد جادهای، خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی و زمستانی مجهز کنند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین از روز شنبه (۶ دی) هفته آینده، با نفوذ یک سامانه بارشی جدید و نسبتاً قوی از سمت میانه خلیج فارس، مجدداً شاهد وقوع بارشها در بخشهای گستردهای از کشور خواهیم بود؛ مشروط بر آنکه الگوی نقشههای فعلی هواشناسی تداوم داشته باشد.
این کارشناس هواشناسی با اشاره به چشمانداز بارندگی در هفته آینده گفت: بر اساس پیشبینیها، در روز یکشنبه (۷ دی)، نیمه غربی کشور تحت تأثیر این سامانه قرار گرفته و بارش برف و باران با شدت قابلتوجهی رخ خواهد داد.
اصغری در پایان خاطرنشان کرد: در روز دوشنبه (۸ دی)، تقریباً هیچ استانی از فعالیت این سامانه نسبتاً فعال در امان نخواهد بود و اوج بارشها در استانهای کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، شمال فارس، شمال خوزستان، ایلام، لرستان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی پیشبینی میشود.
نظر شما