به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع فلسطینی از تداوم یورش شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی خبر دادند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که ۴۵۶ شهرک نشین صهیونیست تحت حمایت نیروهای رژیم اشغالگر به مسجد الاقصی یورش بردند.

این منابع افزودند که این تعداد شهرک نشین در دو نوبت صبح و عصر به مسجد الاقصی یورش بردند.

بیشتر این یورش ها از باب المغاربه انجام شده و شهرک نشینان هنگام ورود به مسجد الاقصی نسبت به انجام مراسم تلمودی اقدام کرده‌اند.

پیش از این و در روز گذشته نیز ۹۱۷ شهرک نشین صهیونیست با حمایت پلیس رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی یورش بردند.